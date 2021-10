Mit Entwurf des Kreishaushaltes nicht zufrieden

Schmölln/Gößnitz. Bürgermeister im Städteverbund Schmölln-Gößnitz fordern Nachbesserung.

Die Bürgermeister von Schmölln und Gößnitz, Sven Schrade (SPD) und Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund), fordern Nachbesserungen am Entwurf des Kreishaushaltes 2022.

Schmölln und Gößnitz müssten mehr Umlage zahlen

Der Etatentwurf sieht für das kommende Jahr einen Kreisumlagesatz von etwa 40 Prozent vor. Das bedeutet eine erneute Steigerung der Umlage um 1,8 Prozent. Allein Schmölln müsste im kommenden Jahr dadurch 440.000 Euro mehr an Kreis- und Schulumlage an den Kreis überweisen. Der Betrag stiege dadurch auf 6.780.600 Euro.

Und auch für Gößnitz bedeutet dies eine Steigerung um immerhin 52.500 Euro. „Dass der Kreis seine pflichtigen Aufgaben zu erledigen hat, ist richtig und er sollte auch im Rahmen seiner Möglichkeiten seinen freiwilligen Aufgaben nachkommen können. Doch das Verhältnis sollte stimmen. Es darf nicht passieren, dass die Handlungsfähigkeit der Kommunen durch die Erhöhung der Kreisumlage dermaßen eingeschränkt wird, dass sie gefährdet ist“, zeigen sich die Bürgermeister des Städteverbundes Schmölln-Gößnitz besorgt.

Scholz und Schrade schlagen indes auch Lösungen zur Senkung der Kreisumlage und Entlastung der Kommunen im Zuge der Corona-Pandemie vor, die insbesondere zu spürbaren Einnahmerückgängen bei der Gewerbesteuer geführt habe. So müsse geprüft werden, ob die Übernahme der Kosten der Unterkunft durch den Bund in Höhe von 69,5 Prozent auch so berücksichtigt wurde.

Zudem habe der Landkreis die in den Jahren 2017, 2018 und 2019 geplanten Kredite nicht benötigt und auch der Verwaltungshaushalt des Jahres 2020 habe besser abgeschlossen als geplant.

„Für uns ist dies ein eindeutiges Zeichen, dass der Haushalt des Landkreises leistungsfähiger ist als angenommen. Insofern ist die Höhe der Kreisumlage kritisch zu hinterfragen. Eine Senkung der gemeindlichen Umlage an den Kreis ist daher nicht nur machbar, sondern auch geboten“, äußert sich Sven Schrade dazu.

„Die Gemeinden müssen weiterhin in der Lage sein vorhandene Werte zu erhalten und Investitionen zu tätigen. Das ist derzeitig bei angenommenen Mehrausgaben und Mindereinnahmen nicht leistbar. Weitere Instandhaltungs- und Investitionsstaue sind die Folge“, weist Bürgermeister Scholz auf die Konsequenzen hin.

Kritisch sehen beide Bürgermeister, dass dem Vernehmen nach der Haushalt des Landkreises bereits am 24. November beschlossen werden soll. „Es wurde bisher nicht ein einziges Mal öffentlich zum Etat beraten und es scheint fraglich, wann die möglichen Änderungsanträge beraten werden sollen. Immerhin ist der Kreistag hier in seiner Königsdisziplin gefragt, nicht nur der Landrat,“ verweisen Scholz und Schrade auf die äußerst kurze Zeitschiene, die kaum Raum für transparente und demokratische Entscheidungen zulasse.