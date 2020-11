Die Spiele-Schatzkammer ist geöffnet, wunderschöne Puppenwagen und glitzernde Karusselle, uralte Stammbücher und fetzige Tretautos. In der Sonderausstellung „Mit Speed durchs Kinderzimmer“ soll teilweise über hundert Jahre altes historisches Spielzeug gezeigt werden.

Kuratorin Gabriele Heinicke steht vor einer Reihe historischer Puppenwagen. Der älteste dieser großen Puppenwagen soll aus dem Jahr 1890 sein, erklärt sie: „Alle Puppenwagen stammen aus der Zeit um die Jahrhundertwende.“ Ein kleiner Puppenwagen von 1806 ist eine besonders kuriose Rarität: Die kleinen Puppen können sich bewegen, wenn der Wagen gezogen wird. Doch die Puppenwagen sind nur ein Teil der über 500 Exponate zeigenden Ausstellung. So können etwa auch kunterbunte Bilder-Figuren bestaunt werden, die in Stammbüchern verewigt wurden. Bis in die DDR-Zeit waren diese Stammbücher sehr beliebt, erläutert Heinicke: „Stammbücher waren beliebte Erinnerungsalben unter Freunden.“

Die Puppen dieses kleinen Puppenwagens von 1806 bewegen sich, wenn der Wagen gezogen wird. Foto: Philipp Brendel

In einem anderen Raum stehen antike Tretautos aus Stahlblech wie zum Startschuss für ein Rennen bereit. Teddys sitzen an den Lenkrädern. Vom Pkw über schnittige Rennautos bis hin zu Lastern und Traktoren eröffnen die Ausstellungsstücke einen spannenden Rückblick in die Kinderstuben der Vergangenheit. Die Sammlung zeigt Tretfahrzeuge von 1912 bis in die 1950er-Jahre. Zur Vorweihnachtszeit dürfen natürlich die blinkenden Karusselle und feinen Puppenstuben mit ihren unzähligen Details nicht fehlen. Hierbei kann Gabriele Heinicke über die Besonderheiten dieser Exponate informieren, die zum großen Teil aus der antiken Spielzeug-Sammlung der Priesterhäuser Zwickau stammen: „Solche Puppenstuben waren häufig Marke Eigenbau.“

Historische Karusselle mit zahlreichen Details sollen in der Ausstellung zu sehen sein. Foto: Philipp Brendel

Wann und wie wird die Sonderausstellung zu sehen sein können? Wie der Museumsleiter des Residenzschlosses Altenburg, Uwe Strömsdörfer, informiert, sei eine Eröffnung für den 1. Dezember 2020 vorgesehen. „Das Datum ist jedoch mit einem großen Aber versehen.“ Es sei eher anzunehmen, dass die Ausstellung nicht zu diesem Zeitpunkt geöffnet werden könne. Auf jeden Fall sei jedoch vorgesehen, die Spiele-Sonderausstellung wenn möglich wenigstens in der Weihnachtszeit öffentlich zu zeigen, die ohnehin bis zum 21. Februar 2021 laufen solle, so Strömsdörfer: „In der Winterzeit möchten die Leute gerne raus, um sich so etwas anzuschauen.“