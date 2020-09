Mit Krisenleistungen punkten und Pendler zurückholen

Aus Gründen des Infektionsschutzes wird die dritte Auflage des Pendlertags in Altenburg ausschließlich digital erfolgen. Michael Apel, der Wirtschaftsförderer des Landkreises (links) und Andreas Knuhr, Teamleiter der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) hoffen auf eine breite Resonanz.

Altenburg. Die dritte Auflage des Pendlertages läuft in diesem Jahr vollkommen digital ab.

Aus Rücksicht auf das Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus wird die dritte Auflage der Pendlermesse in Altenburg in den digitalen Raum verlegt. „Das bietet uns zugleich den Vorteil, dass unsere Zielgruppe viel leichter das Angebot wahrnehmen kann“, so Michael Apel, oberster Wirtschaftsförderer des Landkreises. Oberstes Ziel ist es, Pendler aus dem Landkreis sowie ehemalige Bewohner zurückzuholen.