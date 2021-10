Mit Kunst durch jüdische Geschichte Thüringens

Altenburg. In Altenburg wird ein dreitägiger Workshop veranstaltet. Anmeldung ist noch möglich.

Im Workshop „Move it! Raus aus der Schublade – Vorurteile aufräumen!“ vom 22. bis 24. Oktober können sich Jugendliche und junge Erwachsene künstlerisch mit dem Judentum und den Emotionen, die das Thema auslösen kann, auseinandersetzen.

Das Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Team der Geschichtswerkstatt des Residenzschlosses Altenburg und der Jungen Ökumenischen Akademie Gera/Altenburg im Rahmen des Themenjahres „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“.

Was wissen wir über jüdisches Leben? Was bedeutet Jüdischsein damals und heute ? Und was macht es mit uns, mehr über jüdisches Leben zu erfahren? Im Workshop begeben sich die Teilnehmenden auf Spurensuche nach „bewegten“ Geschichten zum jüdischen Leben in Altenburg und Deutschland. Sie finden ihren eigenen Zugang zum Thema und gestalten ihr künstlerisches Konzept unter Anleitung eines Künstlerkollektivs. Über drei Tage entstehen in improvisierter Form Musikstücke, Choreografien, Bilder und Filme in Stop-Motion. Dabei wählen die Teilnehmer ihre Kunstform und entscheiden, wohin die Spurensuche führt.

Unser Bild vom Judentum entsteht häufig aus dem Wissen des Schulunterrichts in Verbindung mit den Gräueltaten der Shoa und aktueller Medienberichte. Wissen vermischt sich mit Vorurteilen. Wie spricht man also über das Judentum, wenn Worte fehlschlagen? Es gibt eine Sprache, die einspringen kann: die Kunst.

Die Junge Akademie der Ökumenischen Akademie Gera/Altenburg hat vier Künstlerinnen und Künstler aus Musik, Tanz, Malerei und Multimedia eingeladen, einen Workshop zu veranstalten. Drei Tage spüren sie mit den Teilnehmenden 900 Jahren Judentum in Thüringen nach und verarbeiten Emotionen, die die Geschichten auslösen, in künstlerischen Improvisationen.

Das Angebot ist kostenfrei.

Zur Anmeldung geht es hier: https://bit.ly/moveit-form.