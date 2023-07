Mit Löwengebrüll zum Sieg: Spielmannszug Schmölln/Gößnitz sichert sich die Goldmedaille

Gera. Spielleute-Union „Frisch voran“ aus Schmölln und Gößnitz holt sich zum 25. Musik-Kontest in Gera erneut den Thüringer Landesmeistertitel.

Kürzlich fand im Stadion der Freundschaft in Gera unter Organisation des Fanfarenzuges Gera der 25. Musik-Contest, die Landesmeisterschaft der Turnerspielleute des Freistaates Thüringen, statt.

Kinder- und Erwachsenenspielmannszüge, Fanfarenzüge und Drumcorps fanden sich zum musikalisch-sportlichen Wettstreit um die begehrten Landesmeistertitel zusammen und auch die Schalmeien leisteten ihren musikalischen Beitrag zur Jubiläumsveranstaltung. Nach wochenlangen Trainingseinheiten reiste auch der amtierende Landesmeister der Erwachsenenspielmannszüge zum „Spielleute-Jahreshöhepunkt“ an: die Spielleute-Union „Frisch voran“ SG Schmölln/Gößnitz.

Präsentationen im Marsch- und im Showwettbewerb

Angetreten wurde im Marschwettbewerb, in dem ein Signalhorntitel im Stand und ein Flötentitel in einem Marschparcours zu absolvieren waren, sowie im Showwettbewerb, in dem – wie der Name schon sagt – die Show-Unterhaltung im Vordergrund stand.

Beides wurde von einem Wertungsgericht aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg fachmännisch unter die Lupe genommen. Im sonnenüberfluteten Stadion war die Aufregung groß, was man besonders im Marschwettbewerb merken konnte. Die Spielleute aus Schmölln und Gößnitz glänzten mit „Hoch Halle“ auf dem Signalhorn und „Adieu, mein kleiner Gardeoffizier“ in der Bewegung.

„The Lion Sleeps Tonight“ machte Spaß und begeisterte

Von den Leistungen her schienen die Spielmannszüge sehr eng beieinander zu liegen, sodass der zweite Wettkampfteil die Entscheidung über den Titel und die Platzierungen bringen musste.

Für den Showteil hatte sich „Frisch Voran“ auf einen „tierischen Vortrag“ vorbereitet. Mit einer Choreographie zu „British Grenadiers“ und „Scotland the Brave“ stellte sich der Klangkörper vor den Zuschauern auf.

Mit dem Showtitel „The Lion Sleeps Tonight“ zog dann das Löwengebrüll auf dem Wettkampfplatz ein -- außerdem wurde auch ein Löwe mit gewaltiger Mähne gesichtet. Der Titel machte nicht nur den Spielleuten Spaß. Mit dem Titel „Muss i denn“ und einer neuen Schwenkungschoreographie verabschiedeten sich die Spielleute aus Schmölln und Gößnitz vom Wettkampfplatz und überließen ihn den anderen Klangkörpern.

Unbändige Freude bei der Bekanntgabe der Sieger

Spannend wurde es zur Siegerehrung, denn erst da wurden die Wertungsergebnisse bekannt gegeben. Ungläubiges Staunen herrschte, als bei den Erwachsenenspielmannszügen der Name des Schmöllner und Gößnitzer Zuges erst zuletzt genannt wurde, als Sieger im Marschwettbewerb.

Es folgte das Ergebnis der Show. Name um Name wurde genannt, doch unbändige Freude machte sich breit, als wiederum „Frisch voran“ aus Schmölln und Gößnitz die Spitze des Podests als Sieger in der Show besteigen konnte. Damit stand fest: Die Spielleute-Union „Frisch voran“ SG Schmölln/Gößnitz erkämpfte sich erneut die Goldmedaille und verteidigte somit ihren Titel „Thüringer Landesmeister“ bei den Erwachsenenspielmannszügen. Was für ein unglaublicher Erfolg, der am Abend bei der Sportlerparty zusammen mit den anderen Turnermusikern gebührend gefeiert wurde.

Nächster Halt: Triebes

Ein großer Dank der Beteiligten geht an alle, die diesen Erfolg möglich gemacht haben.

Landesmeister bei den Kinder-und Jugendspielmannszügen wurde der Verein Sachsensiedlung 1964 aus Mühlhausen. Bei den Fanfarenzügen holte sich der Fanfarenzug Greiz den Titel. Das Drumbattle gewann die Rhythmusgruppe aus Greiz.

Im kommenden Jahr wird Triebes der Austragungsort des 26. Musik-Contests sein und auch die Spielleute- Union „Frisch voran“ wird wieder ihr Können in die Waagschale werfen.