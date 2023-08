Worte zum Sonntag von Iris Wallat, Gemeindepädagogin aus Gößnitz.

Kinderferienwoche. Fünf Tage mit einer Gruppe von Kindern Ferienzeit gestalten. Eine Geschichte aus der Bibel. Dazu Spiele, Basteln und gemeinsames Essen. Draußensein. Mit offenen Augen, weil unsere Geschichte vom Nichtsehenkönnen handelt. Eine Aufgabe in einem Park: Geh allein mit einem besonderen Blick umher. Such dir was Kleines, schau es dir gut an und zeichne es auf ein Blatt. Nimm Bleistift und die Unterlage und lass dir Zeit. Alle Kinder laufen los, schauen nach unten und nach oben. Einige hocken sich hin. Andere laufen unruhig die Wege entlang. Nacheinander kommen sie zurück. Verschieden sind ihre Bilder. Ich freue mich an ihren Entdeckungen. Den Worten, die sie dafür finden. Sie alle können sehen. Sie alle können laufen und zeichnen. Kleine Menschen auf dem Weg in ihr Leben. Was willst du? Was soll ich für dich tun? So fragt Jesus den Blinden in der Biblischen Geschichte. Sein Name ist Bartimäus und jeder kennt ihn. Denn schon lange sitzt er in den Straßen der alten Stadt Jericho. Er bettelt und lebt von der Hand in den Mund. Sehend werden! Was sonst! Was willst du? Was soll ich für dich tun? Was würde ich Jesus antworten? Heute? Was kann ich erwarten? Wofür könnten und sollten sich meine Augen öffnen? Wie viele Dinge können wir nicht sehen, die doch notwendig – also Not wendend sein könnten? Mitten unter uns?Ich wünsche ihnen offene Augen. Den besonderen Blick!