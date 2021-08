Mit Pferdetreck im Altenburger Land für den Frieden werben

Altenburg. Der Verein Friedensglocke startet diesjährige Aktion in Altenburg.

Überparteilich, religionsunabhängig und offen für alle Menschen, die den Friedensgedanken in die Welt tragen wollen – so versteht sich der Verein Friedensglocken (www.friedenstreck.de). Der Verein plant 2025, zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges, eine Friedensglocke nach Jerusalem zu bringen.

Zur Vorbereitung der Aktion veranstaltet der Verein in den Jahren bis dahin kleinere Pferdetrecks in ganz Deutschland. Im Jahr 2020 führte eine 560 Kilometer lange Route von Hamburg über Hannover zum Kloster Marienfließ in Brandenburg.

Von Ostthüringen nach Ostwestfalen

Für dieses Jahr ist eine Tour von Ostthüringen nach Ostwestfalen geplant. Start des diesjährigen Trecks wird am 6. August in Altenburg sein. Pferde, Kutschen, Wagen und die Teilnehmer werden am 5. August gegen 15 Uhr in Altenburg anreisen und die Tour logistisch vorbereiten. Dazu schlägt der Verein am Großen Teich im Laufe des Tages unmittelbar am Gelände des Wohnmobilstellplatzes im wahrsten Sinne des Wortes seine Zelte auf. Es werden bis zu 30 Pferde, etliche Kutschen und circa 35 Teilnehmer erwartet. Hier kann man dann auch in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr das beliebte „Brandenburger Backschwein to go“ kaufen.

Am Abend ist im Theaterzelt auf dem Großen Festplatz ein Vortrag mit Bildern über den Treck nach Weliki Nowgorod Russland im Jahr 2018, den Guss der Friedensglocke aus Militärschrott und den Treck 2020 geplant.

Der Start für den Friedenstreck 2021 findet am Freitag, 6. August, 10 Uhr in Höhe der Brücke zum Inselzoo statt.

Dort wird der Zug von Bürgermeister Frank Rosenfeld (SPD) mit guten Wünschen verabschiedet und nach einer Runde um den Großen Teich über die Brauhausstraße Richtung Schmölln fahren, wo bereits der nächste Stopp stattfindet.

Ziel ist es, am 27. August die Stadt Wendlinghausen in Ost-Westfalen zu erreichen.