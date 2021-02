Mit Pinzette und ganz viel Geduld

Schmölln. Das Fotostudio Blende 8 in der Schmöllner Mittelstraße hat sein Schaufenster zur Ausstellungsfläche gemacht. Ronny Dobrunz aus Sommeritz gewährt hier einen kleinen Blick in seine große Leidenschaft: Modellbau. Transportfahrzeuge, Kräne, Pkw, eine Baustelle mit Baufahrzeugen, sogar ein Schrottplatz sind dort zu sehen – im Maßstab 1:87. Gebaut hat Dobrunz die Modelle alle selbst, unter anderem mit der Pinzette als Hilfsmittel und mit ganz viel Geduld. Sogar ein Geheimrezept kommt zur Anwendung: Fahrzeuge auf alt trimmen mit echtem Rost. „Dafür habe ich lange probiert“, sagt Dobrunz. Die größte Herausforderung für ihn: alle Modelle so zu konstruieren, dass man sie wie die Originale bewegen kann. Engagiert ist der 40-Jährige als freies Vereinsmitglied in Meuselwitz und Meerane, seine Modelle präsentierte er bereits im Knopf- und Regionalmuseum.