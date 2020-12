Mit Räucherhäuschen Spenden gesammelt

Weihnachten ist eine Zeit, in der Danke gesagt wird. Eigentlich ist es bei Dietzel-Hydraulik zur guten Tradition geworden, einmal jährlich einen Tag der offenen Ausbildung durchzuführen. Unterstützt wird das Unternehmen dabei immer von seiner Partnerschule, der Regelschule Am Eichberg in Schmölln. Als Dank dafür gehen immer alle Einnahmen dieses Tages aus dem Verkauf von Speisen und Getränken an die Regelschule.

Persönliche Kontakte fehlen in diesem Jahr

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Ausbildungstag in diesem Jahr nicht stattfinden – sowohl für das Unternehmen, als auch für die Schule eine traurige Angelegenheit. „Die Azubisuche für das kommende Jahr wird uns vor Herausforderungen stellen – es fehlen die sonst so wichtigen persönlichen Kontakte und der praktische Einblick für die Schüler in die verschiedenen Ausbildungsberufe“, so Ramona Bergner, Personalleiterin von Dietzel-Hydraulik.

Idee kommt bei den Mitarbeitern gut an

„Wir haben uns überlegt, wie wir unsere Partnerschule in diesem Jahr aber dennoch zumindest finanziell unterstützen können“, so Mike Anders, Ausbildungsverantwortlicher bei Dietzel.

Einblicke in Berufsalltag trotz Corona ermöglichen

„In der Weihnachtszeit fertigen unsere Azubis aus dem ersten Lehrjahr immer tolle Räucherhäuschen und festigen dabei ihre bisher erlernten Fähigkeiten rund um die Metallverarbeitung. In diesem Jahr haben wir die Räucherhäuschen unseren Mitarbeitern für eine kleine Spende an die Regelschule Am Eichberg in Schmölln angeboten“, so Anders weiter.

Eine Idee, die auf sehr großes Interesse gestoßen ist. Insgesamt sind beim Verkauf der Räucherhäuschen 750 Euro an Spendengeldern für die Schmöllner Bildungseinrichtung zusammengekommen.

Nun wurde die Spende in kleiner Runde an die Schulleiterin Steffi Kersten überreicht. „Wir freuen uns, dass Dietzel Hydraulik auch in dieser nicht ganz einfachen Zeit an uns als Schule denkt. Einen Teil der Spende werden wir in die Digitalisierung unserer Schule stecken und den Rest werden wir für Zwecke der Berufsorientierung nutzen“, so die sichtlich erfreute Leiterin der Regelschule.

Zur Spendenübergabe haben sich Vertreter von Regelschule und Unternehmen noch über mögliche neue Ansätze ausgetauscht, um auch in der aktuellen Situation den Schülern noch bessere Einblicke in den Berufsalltag und die umfassenden Ausbildungsmöglichkeiten zu geben. Gemeinsam werde nun an möglichen Ansätzen und Lösungen gearbeitet, um diese Idee in die Realität umzusetzen.