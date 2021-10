Mit Rositzer Motiven durchs Jahr

Rositz. Der Kalender ist vor wenigen Tagen mit etwas Verspätung erschienen.

Normalerweise ist der Rositzer Kalender für das folgende Jahr bereits zur Kirmes im September erhältlich. Wie Bürgermeister Steffen Stange (parteilos) informiert, ist der Kalender für 2022 jetzt da.

Angelehnt hat man sich bei dieser Auflage an die Vorgänger. Man habe sich ans „altbewährte Design“ gehalten. Der Kalender hat A3-Format und auf dem Deckblatt ist ein Mundartsprichwort zu finden, und zwar dieses: „Dar Verstand kimmt mit’n Gohrn.“

Auf jedem Kalenderblatt befindet sich zudem noch ein Begriff in der Altenburger Mundart.

Erbe der Region erhalten

Aktuell wird diese nur noch von ganz wenigen älteren Menschen gesprochen. Glücklicherweise werde die Mundart aber auch von den Heimatvereinen des Altenburger Landes, dem Altenburger Folkloreensemble und von Kindern des Ortes gepflegt, so der Bürgermeister.

Der Kreisheimatpfleger Wido Hertzsch, der im Rositzer Ortsteil Fichtenhainichen aufgewachsen ist, bezeichnet in seiner Mundartchronik „Ha hong heng“ die Trachten der Altenburger Bauern und die Mundart als unverzichtbares Erbe unserer Region. Die Gemeinde Rositz möchte mit dem Kalender einen kleinen Beitrag zum Erhalt dieses Erbes und gegen das Vergessen leisten.

Ansonsten zeigt der Kalender, welche schönen Motive die Gemeinde zu den verschiedenen Jahreszeiten zu bieten hat. Unter anderem sind eine Aufnahme vom alten Pumpenhaus der Zuckerfabrik, der Talstraße in Schelditz und dem Ortsteil Molbitz enthalten.

Drei Exemplare werden verlost

Der Kalender zum Preis von 6,99 Euro ist bei Frau Ohme und Frau Tänzler im Zimmer 4 der Verwaltungsgemeinschaft Rositz in der Altenburger Straße 48b erhältlich. Telefonisch sind die beiden unter 034498/4 54 13 zu erreichen. Der Kalender ist auch in der Postfiliale im Getränkemarkt Patzelt in der Goethestraße 2 und in der Eisdiele Rositz in der Karl-Marx-Straße 14 zu haben.

Zudem verlost die Gemeinde drei Exemplare. Bei Interesse einfach eine E-Mail an schmoelln@otz.de schicken.