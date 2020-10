Generationswechsel in Schmölln: Mit Sicherheit geht es weiter

„Ich wollte schon mit 65 aufhören. Wenn ich es nicht irgendwann mal mache, wird es ja albern“, sagt Rolf Kortus, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag gefeiert hat. Er weiß zwar, dass sein Sohn Dirk nichts dagegen gehabt hätte, wenn er noch ein paar Jahre länger im Chefsessel geblieben wäre, aber Rolf Kortus wollte jetzt seine Schmöllner Sicherheitstechnikfirma übergeben. Ab dem 1. Januar hat sein Sohn das Sagen.

Allerdings wird sich der in Gera geborene Seniorchef nicht ganz aus dem Geschäft verabschieden. „Ich werde montags bis donnerstags halbtags arbeiten, ich habe ein eigenes Aufgabengebiet, um das ich mich weiterhin kümmern werde“, sagt er. Alle Nachbestellungen bei den mechanischen Schließanlagen laufen über den Firmenchef.

Seit 1995 selbstständig

Dass Dirk Kortus als einziges Kind die Nachfolge seines Vaters antritt, sei immer klar gewesen. „Aber so etwas muss langfristig vorbereitet werden“, weiß Rolf Kortus, der seit 1995 selbstständig ist. Zuvor hat er bei der Schlosssicherung in Gera gearbeitet, ist dann nach Schmölln gezogen und hat einen bestehenden Schlüsseldienst übernommen. Sein Sohn Dirk ist gelernter Werkzeugmacher und bereits seit 1997 im Unternehmen tätig, kennt sich also bestens aus.

Das ist schon einmal eine sehr gute Ausgangslage. Allerdings galt es, noch mehr zu regeln. „Dreh- und Angelpunkt war die Frage, ob ich verkaufe oder verschenke“, erklärt Rolf Kortus, der im Frühjahr begonnen hat, die Übergabe vorzubereiten. Bei der Industrie- und Handelskammer Gera hat er sich beraten lassen und schließlich aus steuerlichen Gründen für eine Schenkung entschieden. Schwierig sei es beispielsweise gewesen, den Wert des Unternehmens zu ermitteln. Aber auch das hat er gemeistert.

Kein Investitionsstau

Stolz ist der 70-Jährige, dass es ein Problem, das viele Unternehmer bei Geschäftsübergaben haben, bei der Sicherheitstechnik Kortus nicht gibt: „Wir haben keinen Investitionsstau. Im Gegenteil. Wir suchen nach neuen Investitionen.“ Als nächstes soll eine Klimaanlage eingebaut werden, die solarbetrieben laufen wird.

Dass die Firma mit ihren elf Mitarbeitern so gut dasteht, war nicht immer der Fall. Als in Baumärkten Schlüsseldienste angeboten wurden, lief dieses Geschäft bei Kortus nicht mehr so gut. Dann verlegte man sich verstärkt auf Verkauf und Einbau von Schließanlagen, deutschlandweit waren die Mitarbeiter unterwegs. „Das waren oftmals richtig große Anlagen mit bis zu 3000 Zylindern“, sagt Rolf Kortus.

Jeden Tag sei das Team unterwegs gewesen, oft länger als zwölf Stunden, „eine harte Zeit“, erinnert sich der Unternehmer.

Corinna Bauch packt Schlösser ein. Foto: Katja Grieser

Der Durchbruch sei dann 2004 gelungen, dank des Schließanlagenplaners auf der Internetseite der Firma. Laut Kortus waren die Schmöllner die Ersten in Deutschland, die diesen Service über eine Website angeboten haben. Die Kunden können ihre Wunschanlage gestalten, indem sie ein Formular ausfüllen und verschicken. Die Fachleute kümmern sich dann um die Umsetzung.

„Wir haben diesen Planer immer wieder verfeinert, verbessert“, betont der 70-Jährige, der sich freut, dass die Schmöllner europaweit schon um die 20.000 Schließanlagen liefern konnten.

Die Maschinen, die die Anlagen fertigen, sind mit dem Computer verbunden. „Da sind wir auf einem sehr guten Stand. Selbst der Anbieter staunt, was wir alles mit seinen Maschinen machen können“, sagt Rolf Kortus lachend.

Und er betont, dass diese fortschrittliche Arbeitsweise Verdienst seines Sohnes ist. Nicht nur deshalb ist er überzeugt davon, dass Dirk Kortus das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen wird.