Vermischtes Mit Tänzen und Liedern in Schmölln die Adventszeit gefeiert

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Tänzen und Liedern in Schmölln die Adventszeit gefeiert

Der Bund der Vertriebenen Regionalverband Schmölln hatte am Samstag Mitglieder und Gäste zur Adventsfeier in den Lohsengarten eingeladen. Der weihnachtlich dekorierte Saal und die liebevoll geschmückten Tische versetzten die Besucher in vorweihnachtliche Stimmung.

Diese wurde noch vertieft, als die Kinder des Tanzsportclubs Meeta-Girls aus Meerane die Anwesenden mit ihren Tänzen in herrlichen Kostümen verzauberten. Begeistert wurde applaudiert und man wartete schon gespannt auf den nächsten Programmpunkt. Frau Holle und der Bäckermeister führten liebevolle Dialoge, so wurde die Zeit für den notwendigen Kostümwechsel charmant überbrückt. Beeindruckt von dem Können der kleinen Tänzerinnen und Tänzer wurde zum Abschluss des Programms nicht an Beifall gespart, verbunden mit dem Wunsch auf ein Wiedersehen zur Adventsfeier im nächsten Jahr.

Gemeinsam sangen die Gäste schließlich Weihnachtslieder, zudem wurden Gedichte vorgetragen.