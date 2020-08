Mit Thüringen-Skat etwas für die Umwelt tun

Die Altenburger Tourismus GmbH hat in ihrer zweiten Spielkarten-Edition in diesem Jahr Antworten zur Frage, woran die Leute bei Thüringen denken. Im Thüringen-Skat findet sich eine bunte Mischung von 16 Sehenswürdigkeiten, die nach Aussage der Altenburger Spielemacher Thüringen facettenreich darstellen.

Von Schiller bis Schaubergwerk

Thüringen – das ist Goethe und Schiller, Bach und Luther, aber auch die Feengrotten, die Saalelandschaft, die Burgen, die Lichtstadt Jena und auch die Hauptstadt Erfurt und das Schaubergwerk in Sondershausen. Thüringen – das sind herrliche Blicke und viele Kleinode. Thüringen ist immer auch das Grüne Herz Deutschlands.

„Unsere grüne Landschaft ist so schön, doch grün ist in vielen Ländern nicht selbstverständlich. Daher wollten wir zum Jubiläum etwas zurückgeben. Wir wollen Leute zum Spielen bringen, zum Hinfahren und Anschauen in unser Thüringen, aber auch zum Nachdenken und Aktivwerden. Der Thüringen-Skat soll spielerisch bewusst machen, wie reich beschenkt wir mit unserem Leben hier sind“, erklärt Geschäftsführerin Christine Büring, die das Konzept erstellt und die Partner dafür gewonnen hat.

Auf der Grün Acht, die den Rennsteig zeigt, fehlt bewusst etwas. Das Blatt. Es ist ein Kartensymbol des deutschen Spielkartenbildes. Das Blatt steht in dieser exklusiven Auflage für einen Euro Spende, die im Kaufpreis enthalten ist. Gemeinsam mit der Organisation „Plant for the Planet“ wollen die Altenburger Fruchtbäume für Schulen in Tansania pflanzen. Ein Euro ist gleich ein Baum.

Altenburger unterstützen Stiftung

Büring, die seit vielen Jahren für Rotary International engagiert ist, bewundert die von Kindern gegründete Organisation. Aus der Idee des deutschen Felix Finkbeiner, der 2007 in der 4. Klasse durch ein Schulreferat über Klimawandel inspiriert wurde, ist eine Stiftung weltweiten Ausmaßes geworden. „Thüringen hat in seiner Geschichte vieles durchgemacht, aber die Bäume waren immer da. Sie waren Lebensgrundlage vieler Menschen, mit ihnen wurden unsere Städte gebaut, ohne sie gäbe es auch keinen Tourismus“, sagt Büring.

Ihre Partner aus Mühlhausen, Kahla, Gotha, Eisenach, dem Thüringer Meer, den Feengrotten, dem Thüringer Wald, Ilmenau, Arnstadt, Erfurt, Meiningen, Weimar, Sondershausen, Jena, Altenburg und Erfurt finden das auch, und seien stolz, Teil des Projekts zu sein.

Zu erwerben ist das Kartenspiel online unter www.spielkartenladen.de oder in Altenburg im Spielkartenladen am Markt.