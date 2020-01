Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Unbezahlbarem ins neue Jahr

Zugegeben, ich bin ein Fan der ersten Tage im neuen Jahr. Hektik und Termindruck bis Heilig Abend sind längst vergessen, alle unabwendbaren, weil angeblich zum guten Ton gehörenden Geselligkeiten überstanden. Verpflichtendes jeder Art ist dem einzigen Luxus gewichen, der unbezahlbar, aber für jedermann erschwinglich ist: Zeit. Und diesen Schatz teilt man gern in dem geruhsam daherkommenden neuen Jahr. Beispielsweise mit Lieblingsmenschen, die immer für einen da sind, dafür selten in Schmölln, weil sie ihr Lebensweg in eine andere Region führte. Oder man gibt sich Hobbys hin, deren Pflege im Alltag zu oft viel zu kurz kommt. Oder man macht sich auf zu einem ausgedehnten Spaziergang durch die Heimatstadt. Informativ ist das durchaus. Eine Entdeckung in diesen Tagen: An der Seufzerallee warten Hillerturm und Liebesgrotte auf ihre Sanierung. Vorbereitungen dafür sind sichtbar getroffen. Jetzt heißt es, Daumendrücken, damit das Finanzierungskonzept des Besitzers Jörg Franke am Ende aufgeht.

Verbringt man seine Zeit im Tatami, bemerkt man besonders im noch jungen 2020, wie beliebt die dortige Saunalandschaft ist. Nicht nur der Parkplatz ist krachend voll, sondern auch die Sauna. Da freut man sich gleich noch mehr über die geplanten Investitionen der Schmöllner Stadtwerke, die mit einem zweiten Ruhehaus dem Platzmangel in der Entspannungsoase abhelfen wollen. Oder man nutzte den ersten Tag des neuen Jahres für einen Besuch im Lindenau-Museum. Historisch war die Führung von Roland Krischke schon allein deshalb, weil es die letzte war, bevor das Haus wegen Sanierung für drei Jahre schließt. Diese Metamorphose hat für das Landestheater Altenburg bereits begonnen. Geschauspielert, musiziert und getanzt wird seit geraumer Zeit in einem großen Zelt. Dort einer Vorstellung beizuwohnen, muss tatsächlich ein besonderes Erlebnis sein, das man nach Ende der Sanierung am Theaterplatz so schnell nicht wieder bekommt. Weshalb eines meiner Vorhaben für 2020 so lautet: Theaterkarten kaufen für eine Aufführung an diesem besonderen Ort.