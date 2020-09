Mit Virtuosität das Konzert dominiert

Friederike Vollert und Hans Christian Martin präsentierten ein unterhaltsames Programm in Ponitz.

Ponitz. Spontaner Zwischenapplaus und Bravorufe in Ponitz für die jungen Musiker Friederike Vollert und Hans Christian Martin.

Wer bisher eine gewisse Skepsis gegenüber der Blockflöte hinsichtlich der vermeintlich geringen musikalischen Ausstrahlung dieses Instrumentes hatte, der wurde im Konzert in der Friedenskirche eines Besseren belehrt. Was die in Nürnberg geborene Solistin Friederike Vollert diesem doch sehr kleinen Musikinstrument entlockte, war einfach genial. Sie bewies damit dem Publikum, welche Rolle die Blockflöte im Musikleben von Vergangenheit und Gegenwart spielt.