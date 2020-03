Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Miteinander reden ist Gold

Das Altenburger Land geht in den Corona-Modus. Während die Stadt Schmölln am 13. März 2020 einen Krisenstab ins Leben rief, um ab sofort jede Menge Ungeklärtes regeln zu können, steht das für das Landratsamt noch aus. Dort will man den internen Verwaltungsstab jetzt erweitern. Hoffentlich um alle Bürgermeister und Chefs der Verwaltungsgemeinschaften im Altenburger Land.

Die bekommen zwar Infos gemailt, blieben bis dato aber außen vor. Doch ohne sie wird es schwer, Lösungswege zu finden, wenn das Leben im Landkreis neu erfunden werden muss. Allein die Betreuung jener Kindergarten- und Schulkinder zu sichern, deren Eltern beispielsweise in Krankenhäusern, Pflegeheimen, bei der Polizei oder der Feuerwehr gebraucht werden, ist ein Kraftakt. Dafür müssen Kreis, Städte und Gemeinden an einem Strang ziehen. Und sie müssen miteinander reden. Lieber einmal mehr als zu wenig. Mit Kommunikation und Transparenz nimmt man zugleich Fake-News die Wirkung. Selbige verbreiten sich auch im Altenburger Land so schnell wie der Virus. Am Samstag musste die Leitung des Kauflandes in Schmölln per Durchsage richtigstellen, dass der Einkaufsmarkt nicht vorzeitig schließt. Ehrlich, Panikmache braucht momentan kein Mensch.