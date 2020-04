Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mitmach-Aktion des Schmöllner Knopfmuseums

Am 17. Mai findet der internationale Museumstag zum ersten Mal auf digitalem Weg statt. „Wir möchten uns in diesem Jahr wieder an dem Aktionstag beteiligen, auch wenn er zu Zeiten von Corona digital stattfindet. Wir nutzen diese Möglichkeit gern und setzen neue Ideen um, damit unser Museum weiterhin präsent bleibt“, sagt Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD).

Das Team des Knopf- und Regionalmuseums habe sich eine besondere Aktion für alle Kinder ausgedacht: Die Lieblingstiere sollen mit Knöpfen gestaltet werden – kleben, malen, bauen oder als Collage mit anderen Materialien. Die Kunstwerke können bis zum 12. Mai per Foto unter Angabe von Name und Alter eingereicht werden.

Am 17. Mai finden sich alle Einreichungen in einer Online-Galerie auf Facebook sowie auf der Internetseite www.schmoelln.de wieder. Bis zum 25. Mai darf über die kreativsten Bilder abgestimmt werden. Die drei Künstler mit den meisten Stimmen gewinnen eine Familienkarte und dürfen mit der ganzen Familie das Knopfmuseum entdecken.

Auch die Erwachsenen können sich beteiligen: wer ein Lieblingsstück im Knopf- und Regionalmuseum oder ein Familienerbstück zu Hause hat, das mit der Kultur-/ Stadtgeschichte von Schmölln in Verbindung steht, kann ebenfalls Fotos und Geschichten dazu an das Museum schicken.

Alle Einsendungen direkt als Facebook-Nachricht, per E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@schmoelln.de oder per Post an Stadtverwaltung, Markt 1, 04626 Schmölln