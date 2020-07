Blick in die Schlosskirche Altenburg.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mitmach-Sommer im und rund ums Residenzschloss Altenburg

Sommerzeit – Ferienzeit – raus ins Grüne, Mitmachen und Musik. So lässt sich das Angebot des Altenburger Schloss- und Kulturbetriebes für die Sommermonate kurz zusammenfassen. Denn der Residenzschlosskomplex hat jede Menge Grün zu bieten.

Rings um trutzige Mauern, hohe Türme und repräsentative Säle zieht sich eine Wallanlage als Zwingerbereich, der ehemals zur Verteidigung der Bewohner diente. Heute ist dieser ein fast romantischer Ort, der mit versteckten Winkeln, überraschenden Ausblicken und jeder Menge Grün aufwartet. Für diesen bietet das Residenzschloss zwei verschiedene Führungen für Erwachsene „Entlang der Zwingermauer“ und Familien „Familienspaziergang in der Zwingeranlage“ an.

Schlosspark hält

Entdeckungen bereit

Eine ebenso grüne Oase ist der über 400 Jahre alte Schlosspark, der zahlreiche Entdeckungen bereithält. In den Rundgang ist das Teehaus, das Herzog Friedrich II. von Sachsen-Gotha-Altenburg Anfang des 18. Jahrhunderts errichten ließ, integriert. Hier zieht vor allem das Deckengemälde im lichtdurchfluteten Teehaussaal alle Blicke auf sich.

Ein Ort ganz anderer Art ist die Fürstengruft in der Schlosskirche. Eine mit goldenen Sternen besetzte Tür führt einige Stufen in die Gruftanlage, in der von 1652 bis ins 19. Jahrhundert fürstliche Persönlichkeiten ihre letzte Ruhestätte fanden. Diese Führung offenbart sehr interessante Details zur damaligen Bestattungskultur.

Da für all diese Führungsangebote natürlich das Abstandgebot gilt, wird zum besseren Verstehen der Ausführungen zum Teil eine Personenführungsanlage mit Kopfhörern eingesetzt, so dass beim Besucher nichts von den spannenden Informationen verloren gehen kann.

Orgelspiel und Sonderkonzerte

Und auch die Trost-Orgel in der Schlosskirche erklingt im Sommer wieder. Zwar nur für eine begrenzte Teilnehmerzahl, aber Orgelkonzerte sind wieder möglich. Die im Rahmen der Internationalen Sommerorgelkonzerte geplanten Termine 11. Juli, 25. Juli und 3. Oktober 2020 finden statt. Für die ausgefallenen Termine gibt es zwei Sonderkonzerte im Bachsaal, ebenso mit begrenzter Teilnehmerzahl. Am 18. Juli 2020 und 22. August 2020 lädt Schlossorganist Felix Friedrich ein. Im Juli zu einem Nachmittag „Heiteres rund um die Orgel“, im August zu einem Konzert „Tastenzauber“ mit Musikschülern .

Spannende Geschichten für große und kleine Ferienkinder

Rechtzeitig zu den Sommerferien locken eine Reihe Angebote für kleine und große Ferienkinder. Das Ferienprogramm „Geschichte(n) erleben“ bietet spannende Entdeckertouren am, im oder rund um das Residenzschloss an. Ein Porträtzeichenkurs im Rahmen der Ausstellung: „Gerhard Vontra. Bin Ich – zum 100. Geburtstag des Malers und Zeichners“ komplettiert das Ferienprogramm, bei dem Mitmachen eindeutig im Vordergrund steht!

Für viele der vorstehenden Angebote ist eine Vorab-Reservierung möglich und angeraten, da leider nur begrenzte Teilnehmerzahlen möglich sind.