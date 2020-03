Mitwirkende für Schmöllner Sternfahrt gesucht

„Wir sollten als Region diese Chance nutzen, das kommt so schnell nicht wieder“, sagt Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD), der am Mittwochabend in die Altkirchener Gaststätte Drei Linden geladen hatte.

Altenburger Land hat vier Jahre Förderung für kulturellen Austausch

Wie berichtet, hat der Landkreis Altenburger Land im Februar den Zuschlag für eine Förderung im Rahmen des Modellprogrammes „Trafo – Modelle für Kultur im Wandel“ von der Kulturstiftung des Bundes bekommen. Konkret ist damit eine Summe von 1,25 Millionen Euro verbunden, die vom Landkreis auf 1,5 Millionen Euro aufgestockt wird. Innerhalb von vier Jahren sollen damit Kulturinstitutionen für neue Aufgaben geöffnet werden. „Es werden Salon-Partner gesucht, damit Diskussion, Austausch und Kultur entstehen kann“, sagt Projektkoordinatorin Luise Krischke.

„Seit etwas über einem Jahr hat Schmölln 44 Ortsteile. Daher dürfte es ein Bedürfnis sein, dass man sich besser kennenlernt“, sagt Ueli Häsler, Projektmanager am Theater Altenburg-Gera. Nun stelle sich die Frage, wie man so etwas erlebbar und fühlbar machen könne. Partner der Öffentlichkeit in diesem Projekt sind das Theater, die Musikschule, das Lindenau-Museum und die Burg Posterstein.

Sternfahrt zum Mystery-Musical soll Vernetzung fördern

Eine erste Idee stellten die Verantwortlichen auch gleich vor: Man wolle eine Sternfahrt organisieren, die am 28. Juni zur Bockwindmühle nach Lumpzig führe. Dort findet an jenem Sonntag eine Aufführung des Mystery-Musicals Krabat statt. Das Theater Altenburg-Gera habe bereits ein Kontingent an Karten dafür reserviert, so Häsler. Mit dem vergleichsweise üppigen Budget könne man ein Busshuttle einrichten. Zudem sind die Bewohner der Ortsteile aufgerufen, selber etwas zu organisieren.

Informierten über die Projektidee zur Sternfahrt zur Bockwindmühle: Ueli Häsler, Luise Krischke, Sven Schrade (Von links). Foto: Andreas Bayer

An verschiedenen Stationen unterwegs könnten die Ortsteile auf dem Weg jeweils Attraktionen anbieten, an denen sich die Einwohner einbringen und ihr Dorf präsentieren. Das Konzept sei relativ offen, so Häsler: „Das kann eine Theatergruppe sein oder ein Schalmeienverein, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.“ So gebe es schon eine Anregung, die Ausstellung zum jüdischen Leben in der Kirche Lohma musikalisch zu umrahmen.

Altkirchens Ortsteilbürgermeister Andy Franke könne sich vorstellen, die Wiedereröffnung des Heimatmuseums zu einem kleinen Event zu machen, berichtete Schrade aus einer Dienstberatung. Auch die Ortsteilbürgermeister von Wildenbörten und Drogen hätten bereits Interesse signalisiert. „Das kann sehr schön werden“, ist er überzeugt. Etwas ähnliches habe er bereits in der lettischen Partnerstadt Dobele erlebt. Dort nehme Folklore als Teil der Selbstvergewisserung einen großen Stellenwert ein. Möglich sei auch, Motive des Ortswappens umzusetzen.

Wichtig ist die Entwicklung eigener Ideen

Doch was und in welchem Rahmen umgesetzt werden könne, liege in der Verantwortung der Einwohner. Wichtig sei, erst einmal die Diskussion in Gang zu bringen. Auch aus der Kernstadt und ihren 13 alten Ortsteilen sollen sich die Bürger in Bewegung setzen. Ein möglicher Beitrag könne wieder ein Herzogspaar in der Kutsche wie beim Ernst-Agnes-Jubiläum vor zwei Jahren sein, überlegte er. Auch das Thema Kulinarik biete sich als verbindendes Element an.

Damit das Engagement festgehalten wird, könne man die Programmpunkte an den Stationen auch aufzeichnen und in Lumpzig auf eine Leinwand projizieren. Denn schließlich sollen sich so viele Ortsteile beteiligen, dass es unmöglich werden dürfte, alle wahrzunehmen.

Ueli Häsler versicherte, dass man mit dem großzügigen Budget vieles umsetzen könne, solange es die Kriterien der förderfähigen Kosten erfülle. „Das Wichtigste ist aber die Idee erstmal zu äußern und zu entwickeln. Dann kann man erst eine Kalkulation aufstellen.“

Kontakt: trafo@altenburgerland.de