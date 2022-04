Das Jens-Düppe-Quartett ist am Samstag im Weindepot Priem zu Gast.

Modern Jazz im Weindepot in Altenburg

Altenburg. Erstes „richtiges“ Konzert der 2022er-Saison im Jazzklub Altenburg.

Nach zwei Events in der Veranstaltungsreihe „Kleine Helden“ folgt beim Jazzklub Altenburg am kommenden Samstag, dem 23. April, um 20 Uhr im Weindepot Priem nun das erste „richtige“ Konzert der 2022er-Saison. „Und das ist gleich so richtig hochkarätig besetzt. Sozusagen eine kleine Allstar-Band der deutschen Jazz-Szene“, sagt Thomas Trummer vom Jazzclub Altenburg, der das ganz besondere Jazz-Konzert veranstaltet.

Mit dem Jens Düppe Quartett kommen gleich vier herausragende Könner ihres jeweiligen Fachs in das Weindepot am Altenburger Richard-Wagner-Platz.

Brandneues Album wird präsentiert

Das Jens Düppe Quartett präsentiert an diesem Abend sein brandneues Album, welches den Titel „The Beat“ trägt. Im vergangenen Jahr wurde die Platte frisch für den Deutschlandfunk aufgenommen und Ende September ist sie dann beim Süddeutschen Label „Neuklang“ erschienen.

Das Quartett um den Kölner Schlagzeuger und WDR-Jazzpreisträger überzeugte bereits mit seinen ersten Alben nicht nur die Kritiker, sondern auch die Freunde besonderer Jazz-Klänge.

Mit den ersten Alben rief der Künstler beinahe jubilierende Reaktionen hervor wie „leading light for modern jazz“ (Midwest record) oder „bester europäischer Jazz“ (Jazzpodium).

2018 erfolgte dann der jazzmusikalische Ritterschlag für den Schlagzeuger. Denn in diesem Jahr stand Düppe auf der Liste der Nominierten als „Bester Drummer national“ zum Echo Jazz, den dann allerdings Klaus Doldinger-Spezi Wolfgang Haffner einheimsen konnte. Allerdings sorgte Düppes Nominierung in der Fachwelt für gehörig viel und ordentlich Furore.

Medien loben Quartett in höchsten Tönen

Zusammen mit dem Trompeter Frederik Köster, dem Pianisten Lars Duppler und Christian Ramond am Kontrabass tritt Düppe als Quartett ins Rampenlicht und zwar derartig stark, dass die verschiedenen Medien nicht umhin kommen, die Konzerte des Quartetts in höchsten Tönen zu loben.

Als „atemberaubende Klangabenteuer“ beschrieben die Kulturexperten des „Holsteiner Courier“ das Konzert der vier virtuosen Jazz-Musiker. Schlichtweg als „happenings“ betitelte die „Zeitung Warendorf“ das Konzert des Quartetts.

Wer Teil eines dieser Happenings sein möchte, der kann der Einladung des Jazzklubs Altenburg folgen und am kommenden Samstag, um 20 Uhr in das Weindepot Priem kommen. Einlass ist ab 19 Uhr und Karten für diesen sicher ganz besonderen Jazz-Abend gibt es an der Abendkasse.

Jazz als wohlklingende Lebenseinstellung wird vom Jazzklub Altenburg bereits seit 1980 mit unzähligen Konzerten, Lesungen, Workshops und Open Airs zelebriert. Der Klub ist stets bei Freunden und Bekannten, in Museen und Kultureinrichtungen sowie in den Kirchen der Region mit seinen vielfältigen Veranstaltungen zu Gast.