Moped gegen Pkw geschleudert - Pkw kollidiert mit Bus

Pkw kollidiert mit Bus

Mittwoch gegen 14.25 Uhr fuhr der 30-jährige Fahrer eines Opel auf der Kauerndorfer Allee in Altenburg, um nach rechts in die Albert-Levy-Straße abzubiegen. Während des Abbiegens geriet er zu sehr in den Gegenverkehr und kollidiert so mit einem entgegenkommenden Bus MAN, welcher der auf der Linksabbiegerspur der Albert-Levy-Straße stand. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Moped gegen Pkw geschleudert

Am 9. September gegen 7.45 Uhr fuhr die 15-jährige Fahrerin eines Moped SIMCA die Schmöllner Schulstraße und wollte nach rechts in eine Nebenstraße abbiegen. Dabei geriet sie mit ihrem Moped ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Peugeot zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Frontalzusammenstoß auf B7 bei Altenburg: Vier Personen verletzt

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen