Im März beginnt der Ausbau der Moritzstraße in Altenburg

Altenburg. Fahrbahn und Gehwege werden erneuert. Dafür wird die Moritzstraße in Altenburg voll gesperrt.

Im kommenden Monat beginnt der grundhafte Ausbau der stark frequentierten Moritzstraße in Altenburg. Der etwa 110 Meter lange Abschnitt zwischen der Schmöllnschen Straße, Ecke Roßplan, bis zum Korn- beziehungsweise Topfmarkt wird auf ganzer Breite, inklusive der Gehwege, erneuert.

Das aufwendige Bauprojekt muss unter Vollsperrung durchgeführt werden, der Zugang zu den Häusern bleibt während der gesamten Bauzeit gewährleistet, der Fahrzeugverkehr wird umgeleitet.

Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass die Sanierung der Moritzstraße Mitte März beginnt und Ende August geschafft sein wird.

Einengungen werden beseitigt

Im Zuge der Sanierung werden die bestehenden Fahrbahneinengungen beseitigt, das heißt, dass die Straße künftig durchgängig fünf Meter breit sein wird. Die Straße wird nicht asphaltiert, der Ausbau erfolgt mit Granitpflaster in gebundener Bauweise. Am westlichen Fahrbahnrand, also bergauf Richtung Roßplan gesehen rechts, werden neun Stellplätze errichtet, auch dabei kommt Granitpflaster in gebundener Ausführung zum Einsatz. Die Sanierung der Gehwege beidseitig gehört ebenfalls zum Projekt. Dabei ist der Bau von Laufstreifen mit Granitplatten geplant.

Grundstückszufahrten werden als Gehwegüberfahrten wiederhergestellt. Überdies wird die Straßenentwässerung ertüchtigt.

Insgesamt erstreckt sich der grundhafte Straßenausbau auf 1480 Quadratmeter, davon 660 Natursteingroßpflaster für die Straße und 360 Quadratmeter Natursteingroßplatten für die Gehwege. In den Randbereichen werden auf etwa 280 Quadratmetern Klein- und Mosaikpflaster verlegt.

Ziele des Ausbaus sind eine Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Aufwertung des Erscheinungsbildes der Moritzstraße. Die Baukosten summieren sich auf circa 825.000 Euro. Die Maßnahme wird von Bund und Land gefördert.