Groß war der Jubel vor knapp einem Jahr, als der Fliegende Salon des Altenburger Landes als Trafo-Förderprojekt anerkannt und mit 1,25 Millionen Euro vom Bund bedacht wurde. Nun folgt die Ernüchterung. Aufgrund der Corona-Pandemie ist bis dato noch kein einziger Salon im Kreis gelandet.

Dabei sollten es bis 2023 eigentlich acht bis zehn pro Jahr sein, die zur Landung ansetzen. An Ideen und Konzepten dafür mangelt es nicht. Nur mit der Umsetzung hapert es gewaltig; aufgrund all der coronabedingten Beschränkungen seit März 2020.

Aufstecken wollen die Macher jedoch nicht, zumal das ein fatales Zeichen wäre. Stattdessen sammeln sie weiter fleißig Ideen und knüpfen Kontakte.

Gute Nachrichten erreichte das Altenburger Land inzwischen auch aus Berlin. Der Trafo-Projektzeitraum wurde bis Juni 2024 erweitert, an den zugesagten Fördergeldern wird nicht geknapst.

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass all jene, die das eigentliche Leben in den Fliegenden Salon bringen sollen, nicht schon so lockdownzermürbt sind, dass sie die Motivation verlässt.