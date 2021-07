Motorradfahrer verletzt - Supermarkt-Coupons gestohlen - Feuerwehreinsatz

Das sind die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Motorradfahrer verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es Montagabend gegen 17.10 Uhr auf der B7 kurz vor der Pleißenbrücke. Wie sich vor Ort laut Polizei herausstellte, bemerkte der Fahrer (22) einer KTM vermutlich zu spät, dass der Kia vor ihm (Fahrer 50) kurz vor der Brücke halten musste und fuhr auf. Dabei verletzte sich der 22-Jährige und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zudem geriet ein herannahender Lkw (Fahrer 34) zu weit in den Gegenverkehr, so dass er ausweichen musste und die Leitplanke touchierte. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Spendenbox mit Coupons geöffnet

Eine Spendenbox mit diversen Coupons, welche in einem Supermarkt in der Kauerndorfer Allee in Altenburg aufgestellt war, öffnete in der Zeit vom 5. bis 12. Juli ein bislang unbekannter Dieb gewaltsam. Aus der Box stahl der Unbekannte schließlich die Coupons und flüchtete unerkannt. Die Altenburger Polizei sucht Zeugen unter Tel. 03447 / 4710.

Feuerwehreinsatz in Ponitz

Bei Arbeiten an einem Dach in der Mitschurinsiedlung in Ponitz am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr geriet dieses leicht in Brand. Durch den schnellen Einsatz mit Feuerlöschern konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Die Feuerwehr untersuchte das Dach dennoch auf Glutnester untersucht, wobei Entwarnung gegeben werden konnte.

Dieb unterwegs

Ein bislang unbekannter Dieb hielt sich am Wochenende in der Bachstraße in Nobitz auf. Dort stahl er zwei Kameras, die sowohl an einer Mauer, als auch einem Schuppen angebracht waren und entkam unerkannt. Die Altenburger Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 03447 7 4710 entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen