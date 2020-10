In unserer historischen Reihe geht es heute weiter um die Löbichauer Hainmühle und den dortigen Teich:

Frommelt bewirtschaftete die Mühle nicht, sondern verpachtete sie an Georg Unger beziehungsweise Hunger und später dessen Sohn Gottfried. 1716 verkaufte er die Hainmühle zurück an das Rittergut.

Pacht in Höhe von 28 Gulden

Das Rittergut trat in den bestehenden Pachtvertrag ein und verlangte eine jährliche Pacht von 28 Gulden zuzüglich 15 Gulden Erbzins. 1733 verkaufte es die Mühle erneut, diesmal an den Müllermeister Jacob Dietrich. Er hatte dem Rittergut für den Fall eines Weiterverkaufs ein Vorkaufsrecht einzuräumen, von dem es aber nie Gebrauch machte. Es ließ den Kaufpreis von 300 Gulden als eisernes Kapital auf dem Grundstück ruhen und kassierte dafür jährlich Zins, bis das Kapital 1859 abgelöst wurde.

Anders als im ersten Verkaufsfall erließ das Rittergut dem Eigentümer die Steuerzahlung nicht. Der Besitzer erhielt das Recht, die Gräserei auf dem freien Platz vor und neben der Mühle und auf den Dämmen des Mühl- und Hellerteichs sowie das Buschholz auf der einen Seite des Mühlgrabens bei der Hainwiese hinunter zu nutzen. Dieses Recht dehnten die jeweiligen Müller im Laufe der Zeit über die Grenzen der ursprünglichen Befugnis aus, was in den nächsten 100 Jahren Anlass zu beständigen Reibungen zwischen Müllern und Rittergutspächtern gab.

Tauschvertrag geschlossen

Folgende Müllermeister sind nun als Eigentümer der Hainmühle überliefert: Johann Michael Jehnert (1734), Johann Samuel Breitfelder (1743), Egidius Gerth (1748), Michael Vogel (1789), Christoph Ulbrich (1808).

1825 schloss die Rittergutsbesitzerin, Herzogin Johanna von Acerenza-Pignatelli, mit dem Hainmüller Michael Vogel einen Tauschvertrag. Vogel trat von seinem Gut von der hinter seinem und dem Schenkgarten gelegenen Wiese einen Teil ab und erhielt dafür ein gleich großes Stück der Hainwiese, das nach dem Hain zu an den Bach und an den Fahrweg nach Großstechau stieß. Seine Mühle samt dem neu erworbenen Grundstück übertrug Vogel seinem Schwiegersohn, dem Müllermeister Johann Friedrich Wilhelm Ulbricht. Gleichzeitig verkaufte er ihm sein neben der Schenke gelegenes Dreschgut mit Haus, Scheune und Ställen und allen Feldern (heute: Am Sportplatz 37).

Bei Löbichauer Gericht beschwert

1842 entwässerten die Beerwalder Bauern ihre sehr feuchten Wiesen im Beerwalder Grund. Ulbrig fürchtete, dass sein Teich damit zu wenig Wasserzulauf bekommen könnte und beschwerte sich deswegen beim Löbichauer Gericht. In wirtschaftliche Not kann die Mühle dadurch nicht gekommen sein, denn im Folgejahr erwarb er ein Feld aus der Zerschlagung des Gutes Mälzer Großstechau (heute: Wildenbörtener Straße 20).

1846 überließ Ulbrig die Mühle und das Dreschgut mit Feldern seinem Sohn, Friedrich Wilhelm Ulbrig. Dieser wollte die vom Einsturz bedrohte Hainmühle abbrechen. Der Neubau sollte dort entstehen, wo ihm bisher nur das Grasnutzungsrecht zustand. An der Stelle der alten Mühle wollte er ein Wirtschaftsgebäude errichten. Ulbrig erwarb das zum Bau notwendige Grundstück vom Rittergut. Damit wurde ein langjähriger Grund für Streit wegen der ausufernden Grasnutzung der Müller beseitigt. Zudem pachtete er die Hainwiese. Das neue massive Mühlengebäude war Wohnhaus und Mühle zugleich. Wegen der Belastungen durch den Mühlenbetrieb erhielt es 90 Zentimeter starke Außenwände, einen bis heute unzerstörbaren Fußboden und einen starken Dachstuhl.

Auf der Seite zum Hain zu hatte es Fachwerk, das zu DDR-Zeiten entfernt wurde. Ulbrig schlug die Grundstücke seines Dreschgutes der Mühle zu, verkaufte das Dreschhaus, das seitdem nur noch ein Häuslerhaus war. wird fortgesetzt