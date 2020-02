Mülltonnenstreit im Thonhausener Oberdorf geht in weitere Runde

Noch immer müssen die Anwohner im Thonhausener Oberdorf ihre Mülltonnen gut 350 Meter zum neu ausgewiesenen Abstellplatz karren, damit sie die Entsorgungsfirma abholt. Ein zweiter Bescheid für diese Änderung flatterte den Familien ins Haus. „Ich habe das erwartet“, sagt Heinz Gerhardt.

Er gehört zu jenen, die sich dagegen wehren. Und es ärgert ihn, dass der Streit mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Altenburger Land in eine weitere Runde gehen muss. Im neuen Bescheid ist das Schild Privatweg zwar kein Problem mehr. Allerdings ist der zu den Grundstücken führende Wirtschaftsweg inzwischen zum Feldweg degradiert. Obwohl sich an dessen Zustand nichts geändert hat.

Die Anwohner finden, dass schwere Fahrzeuge dort problemlos fahren können, der Dienstleister meint, das sei nicht so. „Hier fahren Laster, die zwischen 10.000 bis 12.000 Liter Öl anliefern“, argumentiert der Thonhausener. Die Agrargenossenschaft nutzt den Weg ebenso, wie andere Lieferanten oder der Fäkalschlammentsorger. Argumente, die der Abfallwirtschaftsbetrieb kennt, bis dato aber nicht darauf einging. Vielmehr, und auch das ärgert Gerhardt, habe man sie als Widerspruch gewertet und den gesamten Vorgang an das Landesverwaltungsamt nach Weimar geschickt. Zusammen mit der Unterschriftenliste weiterer Anwohner, die mit der neuen Regelung ebenfalls nicht einverstanden sind. „Es war nicht unser Anliegen, dass unsere Argumente als Widerspruch gehandhabt werden. Ich habe dafür nichts unterschrieben“, so Gerhardt. Und übrigens bis dato keine Antwort aus Altenburg bekommen.

Am neuen Standort, der für die Abholung von Restmüll- und Papiertonne, grüner Tonne, gelbem Sack und Sperrmüll angeben wurde, haben die Anwohner des Oberdorfes einiges auszusetzen. Er ist unbefestigt, direkt an der Hauptstraße, ein Graben öffnet sich in unmittelbarer Nähe und sei eine Gefahr.

Gerhardt hat sich inzwischen einen Rechtsbeistand genommen. Was das kosten wird, ist ungewiss. Auf jeden Fall kostet der Vorgang jetzt schon Zeit und Nerven. Und dann der ganze Schriftkram: „Der füllt schon eine ganze Mappe.“ Generell fragt er sich, ob das alles überhaupt nötig ist und warum sich das so lange hinziehen muss. Zumal es mehr als 30 Jahre lang keine Probleme mit der Müllentsorgung im Oberdorf gab. Anwohner von dort sprachen wegen der Angelegenheit bereits im Gemeinderat vor und baten um Unterstützung. Die Reaktion des Thonhausener Bürgermeisters: Es handle sich um eine Privatangelegenheit.