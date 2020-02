Mundschutz auch im Altenburger Land vergriffen

In Apotheken des Altenburger Landes gibt es kaum noch Atemschutzmasken.

Schmölln. Die Nachfrage nach Mundschutz hält sich im Landkreis in Grenzen

In den Apotheken in Schmölln und Altenburg ist der Mundschutz ausverkauft.

Auch Nachbestellungen beim Großhandel seien nicht möglich. „Die Nachfrage ist zwar da, hält sich bei uns aber in Grenzen“, sagt Liane Schröder, Inhaberin der Schloss-Apotheke in Schmölln. Auch manche Desinfektionsmittel wären derzeit nicht verfügbar. Liane Schröder empfiehlt ihren Kunden, wie auch bei der Grippe, ganz besonders auf Hygiene zu achten. So rät sie unter anderem, Abstand zu halten, Hände vermehrt zu waschen und den Griff ins Gesicht zu meiden. Ratsuchenden erklärt sie, wie sie ihr Immunsystem stärken können.

Auch Sandra Schneider, Mitarbeiterin in der Südost-Apotheke in Altenburg, sagt, dass es keinerlei Mundschutz derzeit mehr gibt. Erklärt aber auch, dass der einfache Mundschutz keinen Schutz bietet und selbst die Maske der Klasse zwei nur zeitlich bedingt von Nutzen ist. Diese würde im Gegensatz zur einfachen Variante nicht nur aus Papier bestehen. Sie schütze für maximal vier Stunden.

Beide Apothekerinnen erklären, dass es sinnvoller ist, wenn der Erkrankte einen Mundschutz trägt. Er könne damit einen Teil seiner Krankheitserreger abfangen. Speicheltröpfchen, durch Niesen, Sprechen oder Husten, würden in der Maske hängen bleiben.