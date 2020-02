Museum Burg Posterstein plant 1. Pflanzentauschmarkt

Das Museum Burg Posterstein hat das Jahr 2020 geplant. Es will mit sechs Ausstellungen, zwei Wanderausstellungen und verschiedenen Ferienprogrammen zahlreiche Besucher auf den Berg locken. Die erste Ausstellung in diesem Jahr wird am 23. Februar eröffnet und trägt den Titel „Wismut-Geschichte, Kunst und Kinderburg“. Es ist eine Fotoausstellung mit Bildern des Landshuter Fotografen Karl-Heinz Rothenberger. Er begleitete die Entwicklung des Wismut-Bergbaus über Jahrzehnte fotografisch. In der Ausstellung, die bis zum 10. Mai zu sehen sein wird, zeigt er schwarz-weiß Fotografien aus der Zeit vor und nach dem Rückbau der Betriebsstätten in und um Ronneburg. Umrahmt wird die Sonderschau von geschichtlichen Informationen und einem Begleitprogramm.

Über 600 Ostereier wird es in der Osterzeit vom 29. März bis zum 19. April zu bestaunen geben. Der Rositzer Handwerker Peter Rehfeld hat diese in verschiedensten Techniken gestaltet.

Die beiden regionalen Künstler Peter Zaumseil und Ludwig Laser stellen in einer Gemeinschaftsausstellung, 24. Mai bis 16. August, Keramik, Malerei, Grafik und Skulpturen aus.

Ab dem 30. August gastiert das wegen Renovierung geschlossene Lindenau-Museum Altenburg auf Burg Posterstein und präsentiert bis 15. November seine Ausstellung.

Die Familienausstellung „Die Kinderburg“ wird ab 4. Oktober eine Fortsetzung finden. Thematisch steht der Alltag eines Burgherrn in Friedenszeiten im Mittelpunkt. Multimedial und interaktiv entdecken große und kleine Besucher dabei unter anderem, wie eine mittelalterliche Burg mit Wasser versorgt wurde und welche Aufgaben der Burgherr als Gerichtsherr für die umliegenden Dörfer hatte.

Die traditionelle Weihnachtsausstellung legt den Fokus auf „Tiere in Weihnachtskrippen aus aller Welt“ und ist vom 29. November bis 10. Januar 2021 zu sehen.

Neben den Ausstellungen vor Ort ist das Museum Burg Posterstein 2020 auch auswärts unterwegs. Die 2019 erfolgreiche interaktiven Fotoausstellung „Versteckte Orte: Instagramer auf #Schlössersafari in Mitteldeutschland“, in der sieben Hobbyfotografen ihre Fotos von mitteldeutschen Schlössern und Burgen vorstellten, geht auf Reisen. Inzwischen kann man im sozialen Netzwerk Instagram über 4800 Fotos bestaunen. Vom 4. April bis 6. Juni 2020 ist sie in neuer Fassung im Museum Burg Ranis zu sehen und vom 12. September bis 21. November 2020 auf der sächsischen Burg Mylau.

Bereits im Vorjahr gingen mit dem „Großen Steckenpferd-Turnier“ am Weltkindertag und der „Geisterstunde“ an Halloween zwei neue Veranstaltungsformate an den Start, die auch 2020 fortgesetzt werden. Auch den inzwischen etablierten alternativen Weihnachtsmarkt „Weihnachten im Salon“ wird es wieder geben. Hinzu kommt mit dem 1. Pflanzentauschmarkt auf Burg Posterstein am 3. Mai ein neues Veranstaltungsformat, das die ehrenamtliche Gruppe „Ideen für Burg Posterstein“ initiiert und tatkräftig unterstützt.

In bereits bewährter Tradition bietet das Museum in allen Schulferien in Sachsen und Thüringen ein thematisch wechselndes Ferienprogramm. Die jeweiligen Themen reichen von mittelalterlicher Kleidung (Winterferien), mittelalterliche Waffen (Sommerferien) und der Wasserversorgung auf Burgen (Herbstferien) über die Bedeutung des Schafs für das Osterfest (Osterferien) bis hin zu Tieren in Weihnachtskrippen (Weihnachtsferien). Zum Ferienprogramm gehören kleine Schatzsucher-Prüfungen für Familien mit Kindern, die immer mittwochs in den Ferien, 10.30 Uhr und 14.30 Uhr, stattfinden.