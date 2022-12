Das Studio Bambini des Lindenau-Museums Altenburg richtet sich an Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren.

Museumsangebote in Altenburg: Erste künstlerische Gehversuche und Spielzeug auf Rädern

Altenburg. Die Altenburger Museen haben für Groß und Klein am vierten Advent, 18. Dezember, wieder schöne Angebote.

Im Studio Bambini des Lindenau-Museums Altenburg können sich Kleinkinder am vierten Adventssonntag an ersten kreativen Experimenten ausprobieren. Parallel dazu kann bei einer Familien-Entdeckertour im Residenzschloss die neue Ausstellung „Mit Speed durchs Kinderzimmer“ erkundet werden.

Mit dem Studio Bambini richtet sich das Lindenau-Museum speziell an Kleinkinder im Alter von zwei bis fünf Jahren, die erste Gehversuche mit künstlerischen Materialien unternehmen möchten. In dem neuen Bereich kann mit Farben und Formen gearbeitet oder im Bällebad getaucht werden. Damit soll erstmals das Bewusstsein für Materialien und Konturen geschärft werden. Bei dem offenen und kostenfreien Angebot am Sonntag steht den Kindern die Künstlerin Wiebke Kowal mit Rat und Tat zur Seite.

Digitale Experimente mit dem Lieblingsspielzeug

Bei der Familien-Entdeckertour im Residenzschloss nähern sich Jung und Alt mit modernem Gerät den Exponaten der aktuellen Weihnachts-Ausstellung „Mit Speed durchs Kinderzimmer. Historisches Spielzeug auf Rädern“. Vielerlei Autos, Eisenbahnen, die bekannten Fröbel-Fahrzeuge, Pferdefuhrwerke, Bagger, Märklin-Baukästen, Kräne, Puppenbettchen, Leiter-, Boller- und Puppenwagen aus der Sammlung des Schloss- und Spielkartenmuseums werden vorgestellt.

Zusammen mit den Kunstvermittlerinnen Julia Ehrhardt und Magdalena Orlamünder werden zur Entdeckertour digitale Experimente mit dem eigenen Lieblingsspielzeug gewagt. Der Teilnahmebeitrag inklusive Material beträgt hier 5 Euro pro Person.

„Offenes Studio Bambini“ am Sonntag, 14 bis 17.30 Uhr, Kunstgasse 1. Familien-Entdeckertour am Sonntag, 14 bis 16 Uhr, Sonderausstellungsraum im Residenzschloss. Bitte vorher anmelden unter Telefon 03447/8955451.