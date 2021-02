Museumsblog seit zehn Jahren in Posterstein

Das Museum Burg Posterstein hat Grund zum Feiern. Am 9. Februar begeht der Blog Geschichte und Geschichten, das Internet-Tagebuch des Museums, seinen 10. Geburtstag.

Der Zeitpunkt könnte nicht besser passen, denn inhaltlich kehrt das Museum 2021 in der Ausstellung #GartenEinsichten zum Ausgangspunkt zurück: Den Rittergütern im Altenburger Land und ihren Gärten. Denn vor zehn Jahren bildete die Fülle an Details für das Museum den Anlass, einen eigenen Museumsblog zu starten.

Geschichte des Ritterguts Pölzig

Der erste Blogpost gab einen kurzen Einblick in die Geschichte des Ritterguts Pölzig. Heute bildet er die Grundlage für einen Wikipedia-Eintrag zu diesem Rittergut.

2010 zeigte das Museum Burg Posterstein die Ausstellung „Das alte Schloss seh’n wir noch heut…”, die Fortsetzung einer ersten Ritterguts-Ausstellung 2007. Zusammen dokumentierten beide Sonderschauen und die dazugehörigen Bücher sämtliche über 60 Rittergüter, die es vor der Bodenreform einmal auf dem Gebiet des heutigen Landkreises gegeben hat. Viele davon sind heute völlig verschwunden, andere noch gut sichtbar.

All diese umfangreichen Recherchen, die damals vor allem Gustav Wolf, Vorsitzender der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg (GAGO), leistete, sind auch langfristig für ein regionales Publikum interessant. Deshalb ging das Museum neue Wege, um einen Teil dieser Recherchen nachhaltig öffentlich zugänglich zu machen. Die vielen Geschichten – für die ständige Ausstellung des Museums viel zu detailliert – sollten nicht wie die Rittergüter selbst im Nebel der Geschichte oder im Archiv des Museums verschwinden. Stattdessen suchte man nach einem langlebigen, frei zugänglichen Platz dafür.

299 Einträge in zehn Jahren

Das richtige Format für dieses Anliegen fand das Museumsteam nicht sofort. Zunächst veröffentlichten die Mitarbeiter 2010 Beiträge als Notizen auf Facebook. Diese erwiesen sich als wenig sichtbar, gestaltbar und teilbar. Die Funktion wurde im Oktober 2020 eingestellt. Auch, um Herr über die eigenen Daten, Inhalte und Gestaltung zu sein, startete das Museum schließlich den Blog Geschichte und Geschichten. Wie Facebook bietet ein Blog Möglichkeiten zur Interaktion mit dem Leser – per Kommentar.

Der erste Blogbeitrag widmete sich am 9. Februar 2011 unter der Überschrift „Über den kontinuierlichen Niedergang eines vornehmen Schlosses” der Geschichte des Ritterguts Pölzig.

299 Blog-Beiträge verfasst, vorwiegend auf Deutsch (91 Prozent), manchmal auf Englisch (neun Prozent), sechs Unterseiten und hunderte von Bildern später ist der Blog ein fester Bestandteil der täglichen Arbeit im Museum Burg Posterstein geworden. Blog und Website haben jährlich zusammen über 600.000 Besucher, Tendenz steigend.

In diesem Jahr wendet sich das Museumsteam in einer Sonderausstellung erneut Rittergütern und ihren Gärten zu. In der Ausstellung #GartenEinsichten: „Wie der Garten, so der Gärtner – Gartenkultur als Spiegel der Gesellschaft“ rücken neben der Gartenkultur im Allgemeinen und einigen Bauerngärten auch ausgewählte Rittergutsgärten wieder in den Fokus.