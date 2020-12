Museumskonzept Schmölln soll beschlossen werden

Im Bürgerhaus in Nöbdenitz findet am 10. Dezember die nächste Schmöllner Stadtratssitzung statt.

Schmölln/Nöbdenitz. Am 10. Dezember Stadtratssitzung in Nöbdenitz.

Die nächste Schmöllner Stadtratssitzung findet am Donnerstag, 10. Dezember, um 18.30 Uhr, im Bürgerhaus Nöbdenitz, Dorfstraße 2, statt. Aufgrund der am 3. Dezember in Kraft getretenen Allgemeinverfügung des Landkreises Altenburger Land ist die Sitzungsdauer auf maximal zwei Stunden zu begrenzen. Die Stadtratssitzung wird deshalb nach zwei Stunden unterbrochen und am 15. Dezember um 18.30 Uhr fortgeführt.