Museumsnacht in Altenburg fällt erneut aus

Altenburg. Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Museumsnacht in Altenburg nicht stattfinden. Stattdessen ist ein Alternativprogramm geplant.

Zum zweiten Mal schon kann die Altenburger Museumsnacht aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Geplant war die Veranstaltung für den 2. Juli. Mit dabei gewesen wären das Lindenau-Museum, das Residenzschloss Altenburg, das Naturkundemuseum Mauritianum und der Historische Friseursalon. Die Museen richten sich bei der Absage der Großveranstaltung nach der aktuellen Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Thüringen, nach der Veranstaltungen in der zu erwartenden Größenordnung nicht gestattet sind.

Die Museumsnacht existiert bereits seit dem Jahr 2000 und hat sich zu einer festen Größe im Altenburger Eventkalender entwickelt.

Lesung und Sommerorgelkonzert

An Stelle der Museumsnacht tritt nun die ursprünglich für den 18. Juni geplante Lesung mit dem Schauspieler Bernhard Stengele. Zusammen mit jungen Vorleserinnen und Vorlesern, wird er nun am Freitag, 2. Juli, von 18 bis 21 Uhr im Schulgarten der Martin-Luther-Schule heitere, aber auch skurrile Erzählungen aus dem Buch „Mord im Grünen“ vortragen. In den Kriminalgeschichten verwandeln sich selbst die harmlosesten Naturschauplätze in Tatorte, die so manche Überraschung bereithalten.

Eine weitere Veranstaltung, die noch vor der Lesung stattfindet, ist das Sommerorgelkonzert in der Schlosskirche Altenburg. Am Sonntag, 20. Juni, um 17 Uhr findet dort das Gastspiel von Matthias Süß aus Annaberg statt. Süß wirkt als Kirchenmusikdirektor an der St. Annenkirche in Annaberg und hat sich darüber hinaus auch international den Titel eines virtuosen Organisten erarbeitet. Entscheidende musikalische Impulse während seiner Laufbahn boten ihm von 1967 bis 1975 die Mitgliedschaft im Dresdner Kreuzchor sowie der Orgelunterricht bei Kreuzorganist Herbert Collum.

Von 1975 bis 1981 studierte Matthias Süß Kirchenmusik an der Hochschule für Musik „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig bei Wolfgang Schetelich. 1980 wurde er Preisträger beim VI. Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb in Leipzig.

Von 1981 bis 2004 war er Kantor und Organist an der Trinitatiskirche in Chemnitz. 2004 wurde er an die St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz und zum Kirchenmusikdirektor für den Kirchenbezirk Annaberg berufen.

Kontaktdaten sowie Impf- oder Genesenennachweis notwendig

Der Musiker gastierte in Europa, den USA und Südamerika. Die Zusammenarbeit mit der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz sowie die zahlreichen Rundfunk- und Fernsehaufnahmen, wie auch CD-Einspielungen, machten ihn bekannt. Für das Konzert ist nur eine begrenzte Besucherzahl zugelassen. Eintrittskarten (zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro) sind im Vorverkauf an der Museumskasse des Residenzschlosses ab 12. Juni von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr erhältlich oder online unter der Adresse www.altenburg.travel/Buchen/Tickets&Führungen/Residenzschloss erhältlich.

Für übrig gebliebene Karten öffnet die Abendkasse an der Schlosskirche um 16 Uhr. Der Konzertbesuch ist nur unter Angabe der Kontaktdaten möglich. Außerdem ist die Vorlage eines negativen Corona-Tests oder eines gültigen Impf- oder Genesenennachweises für die Teilnahme erforderlich.