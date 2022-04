Musical und Schauspiel-Premiere in Altenburg

Altenburg/Gera. Das ist auf den Theaterbühnen in Altenburg und Gera zu erleben.

Das Team des Theaters Altenburg Gera hat in den nächsten Tagen wieder einiges zu bieten.

Altenburg

Von der Kritik 1996 als sprachlich brillante Komödie gefeiert, wurde „Der Krüppel von Inishmaan (The Cripple of Inishmaan)“ von Martin McDonagh schnell zum Bestseller. Nach seiner Uraufführung am Londoner Royal National Theatre brachten weitere Bühnen das Stück heraus.

Am Freitag, 29. April, um 19.30 Uhr ist das Schauspiel nun erstmals auch im Theaterzelt zu sehen. 19 Uhr gibt es eine Einführung zum Stück im Foyer.

Musical made in GDR – auch das gibt es. Der erfolgreichste Vertreter heißt „Mein Freund Bunbury“ und hat es aus der DDR sogar bis an den Broadway geschafft. Nach der umjubelten Uraufführung 1964 im Berliner Metropol-Theater wurde „Mein Freund Bunbury“ als erstes mit großem Erfolg in Altenburg nachgespielt. Auch die Inszenierung 1979 war ein großer Hit.

Frivol-amüsante Handlung

Jetzt, über vier Jahrzehnte später, ist das Stück, nachdem es bereits in Gera während des Sommerprogramms vergangenen Jahres ein Besuchermagnet war, abermals am Sonntag, 1. Mai um 18 Uhr im Theaterzelt zu sehen.

Dank seiner frivol-amüsanten Handlung, spritzigen Dialoge, elektrisierenden Rhythmen und flotten Schlagern hat das erfolgreichste Musical aus DDR-Zeiten bis heute nichts von seinem Witz und Temperament eingebüßt.

Gera

Peter Tschaikowski zeigt in seinem bekanntesten Opernwerk „Eugen Onegin“ den Grundkonflikt der Moderne: wie Gefühlskälte und Überdruss wahre Zuneigung zerstören. Er vertonte mit „Eugen Onegin“ im Jahr 1879 eines der bekanntesten Werke des russischen Dichters Alexander Puschkin schlechthin. Heute ist es die meistgespielte russische Oper.

In einer Inszenierung von Generalintendant Kay Kuntze ist der Opernklassiker am Freitag, 29. April, um 19.30 Uhr im großen Haus zu erleben.

Das Thüringer Staatsballett präsentiert mit „Impulse“ am Samstag, 30. April, um 19.30 Uhr im großen Haus einen dreiteiligen Ballettabend, der atmosphärische Choreographien aus den Niederlanden und Großbritannien vereint: „Zero“ von Nanine Linning, „Bolero“ von Ihsan Rustem und „Sync“ von Nils Christe. 19 Uhr gibt es eine Einführung zum Stück im Konzertsaal.

Wer wünscht sich das nicht: einen Sechser im Lotto? Ein armer Fischer und seine Frau Ilsebill haben endlich mal Glück. Der Fischer fängt eines Tages einen Butt, der ein verwunschener Prinz ist. Und wenn man einen verwunschenen Prinzen fängt und wieder frei lässt, dann kann man sich etwas wünschen. Doch schon nach kurzer Zeit überschlagen sich die Ereignisse...

Das Figurentheater „Vom Fischer und seiner Frau“ in einer Fassung für Erwachsene ist erstmals am Samstag, 30. April, um 19.30 Uhr im Puppentheater Gera zu sehen. Für die Vorstellung sind noch Restkarten erhältlich.

Die Sintflut ist gekommen. Die Figuren des Stücks „Alles muss glänzen“ und offensichtlich auch die Theaterbesucher müssen wohl ohne Aussicht auf eine Arche im entfesselten Meer ersaufen – obwohl der Autor Noah heißt.

Rebecca – die Mutter schlechthin – kocht für ihre nur rudimentär noch vorhandene Familie. Gerade heute könnten ja alle wieder zusammenkommen, auf die sie schon lange Zeit wartet. Die gleichnamige Inszenierung von Matthias Thieme ist in der Bühne am Park am Sonntag, 1. Mai, um 18 Uhr zu erleben.

Karten für die Vorstellungen gibt es unter anderem im Internet unter:

www.theater-altenburg-gera.de