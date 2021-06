Musicalpremiere „Hedwig and the Angry Inch“ in Altenburg

Altenburg. Ein Stück zwischen Ost und West, den Geschlechtern, Glück und Elend und der Suche nach der eigenen Identität

Das Sommertheater 2021 wird im Theaterzelt Altenburg mit der Musicalpremiere „Hedwig and the Angry Inch“ eröffnet. In der Geschichte geht es um die Sängerin Hedwig. Diese spielt ihre Rock’n’Roll-Show in den schäbigsten Spelunken des ganzen Landes und erzählt mit ihren Songs ihren bisherigen Lebensweg.

Geboren als Hansel Schmidt in Ostberlin, verliebte sie sich einst in den amerikanischen GI Luther. Mutter Hedwig überlässt dem Sohn ihren Ausweis sowie ihren Namen und organisiert eine Geschlechtsumwandlung, damit ihr Kind als Luthers Ehefrau das Land verlassen kann. Diese misslingt jedoch und übrig bleibt ein „angry inch“, ein zorniger Zoll, zwischen Hedwigs Beinen. Ein Jahr später erlebt Hedwig in einer heruntergekommenen Trailerpark-Siedlung in Kansas den Fall der Mauer am Fernseher.

Sie hält sich mit verschiedenen Jobs über Wasser und lernt den schüchternen Teenager Tommy Speck kennen. Sie bringt ihm alles über Musik bei, schreibt Songs für ihn und gibt ihm den Künstlernamen „Tommy Gnosis“.

Doch als dessen Karriere richtig durchstartet, bleibt Hedwig wiederum auf der Strecke. Hedwig and the Angry Inch ist weit mehr als ein Glam-Rock-Musical über eine Drag-Queen aus Ostberlin. Zwischen den bizarren Wendungen im Leben der Protagonistin erzählen Stephen Trask und John Cameron Mitchell in ihrem 2001 in New York uraufgeführten Stück von einer Grenzgängerin den zwischen Ost und West, zwischen Geschlechtern, zwischen Glück und Elend auf der Suche nach Liebe, Anerkennung und der eigenen Identität.

Premiere des Musicals ist am Freitag, 4. Juni, um 19.30 Uhr, die zweite Vorstellung erfolgt am Samstag, 5. Juni, um 19.30 Uhr und die vorerst letzte Vorstellung am Sonntag, 6. Juni, um 18 Uhr. Karten gibt es an den Theaterkassen. Telefon 0365/8 27 91 05 (Gera) und 03447/58 51 60 (Altenburg) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de Ein Kartenverkauf ist derzeit nicht möglich.