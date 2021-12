Musik aus Löbichau und Schmöllner Kirche gefördert

Die Schalmeienkapelle Löbichau begrüßte die Erstklässler und deren Familien in diesem Jahr zur Schuleinführung in Großstechau. Für die Arbeitsgemeinschaften, die die Musiker an der Schule durchführen, gibt es jetzt finanzielle Unterstützung.

Schmölln/Löbichau. Der Energiedienstleister Enviam übergibt Weihnachtsspenden im Altenburger Land.

Der Energiedienstleister Enviam würdigt in der Adventszeit soziale Vereine und Einrichtungen für ihr gemeinnütziges Engagement.

Im Landkreis Altenburger Land überreicht das Unternehmen Weihnachtsspenden in Höhe von 1500 Euro an folgende Institutionen: Das Jugendblasorchester Lucka bekommt 500 Euro für Proben und Auftritte des Orchesters, die Schalmeienkapelle 1962 Löbichau 500 Euro für Arbeitsgemeinschaften in der Grundschule Großstechau und der Kirchbauverein St. Nicolai Schmölln 500 Euro für die Sanierung der Kirche.

Situation ist für Vereine schwer

„Wie jedes Jahr ehren wir als Enviam-Gruppe die Ehrenamtlichen, die sich für soziale Projekte und Initiativen in unserer Region engagieren. Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie ist die Situation für Vereine nicht einfacher geworden. Die Spenden sind wichtiger denn je. Auch wenn eine persönliche Übergabe nicht immer stattfinden kann, wollen wir den Vereinen so unsere Unterstützung für ihren Einsatz ausdrücken“, sagt Sigrid Nagl, Personalvorstand und Arbeitsdirektorin von Enviam.

Die Unternehmen der Gruppe verteilen in diesem Jahr rund 52 Weihnachtsspenden in Höhe von rund 36.500 Euro in Ostdeutschland, wie es von Seiten des Unternehmens heißt.

1,3 Millionen Kunden versorgt

Die Enviam-Gruppe ist ein regionaler Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorge nach eigenen Angaben mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen.

Zur Unternehmensgruppe mit rund 3300 Beschäftigten gehören die Envia Mitteldeutsche Energie AG (Enviam) in Chemnitz sowie diverse weitere Gesellschaften, an denen Enviam mehrheitlich beteiligt ist.

Anteilseigner der Unternehmensgruppe sind mehrheitlich die Eon SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften beteiligt.