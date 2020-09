Am Freitagabend kam der Vollmershainer Schalmeienverein zur ersten Probe im Bürgersaal Nöbdenitz zusammen. Der musikalische Leiter Robby Lehmann (vorne) versprühte trotz der langen Pause viel Energie.

„Leute konzentriert euch“, ruft Robby Lehmann mehrfach durch den Bürgersaal in Nöbdenitz. Der Start der ersten Probe des Vollmershainer Schalmeienvereins auf Schmöllner Flur verläuft ziemlich holprig. Doch weil zwei Tage später zum Lichterfest in Ponitz bereits der erste Auftritt nach langer Coronapause anstand, war intensives Üben bitter nötig. Seit Ausbruch der Pandemie steht der eigentliche Probenraum, der Kindergarten in Vollmershain, nicht mehr zur Verfügung.