Musikalische Andacht in Lohma

Lohma. Zudem kann die Ausstellung „Rauhtier“ besichtigt werden.

An diesem Sonntag um 14 Uhr laden die Kirchgemeinde Nöbdenitz, der Freundeskreis Kirche Lohma und die Kultur- und Bildungswerkstatt Nöbdenitz zu einer Musikalischen Andacht in die Atelierkirche Lohma ein. Musizieren werden Anneliese Pelz am Piano und Akkordeon und der Projektchor Braunichswalde. Die Andacht hält Ilka Schiwek.

Die Musikalische Andacht findet im Rahmen der Ausstellung „Rauhtier“ mit Kunstwerken von Karo Kollwitz aus Weimar statt und ist Bestandteil des dritten Festivals im Oberen Sprottental.

Die Künstlerin Karo Kollwitz, geboren 1976, studierte Freie Kunst an der Bauhaus-Universität Weimar, absolvierte 2002 mit Diplom Grafik-Design an der HGB Leipzig, studierte 2002-2006 im Masterstudiengang Kunst im öffentlichen Raum an der Design University Helsinki und an der Bauhaus-Universität Weimar.

Karo Kollwitz arbeitet prozess- und ortsbezogen mit wechselnden Materialien zwischen Skulptur, Plastik, Malerei, Zeichnung und Objektebau im Innen- und öffentlichen Raum.