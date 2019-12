Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikalische Weihnachtsträume im Altenburger Theaterzelt

Zu Konzerten unter dem Titel „Ein Traum von Weihnachten“ lädt das Theater Altenburg Gera am Donnerstag, 12. Dezember, um 14.30 Uhr und am Freitag, 13. Dezember, um 19.30 Uhr ins Theaterzelt Altenburg sowie am Sonntag, 15. Dezember, um 14.30 Uhr und nochmal um 19.30 Uhr in den Konzertsaal des Geraer Theaters.

Die Sänger des Thüringer Opernstudios: Heain Youn, Juliane Bookhagen, Gustavo Mordente Eda und Rastislav Lalinský treten gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendchor des Theaters, dem Philharmonischen Chor Gera und dem Philharmonischen Orchester Altenburg Gera unter der Leitung von Kapellmeister Thomas Wicklein auf.

Den ersten Teil des traditionellen Weihnachtskonzerts bildet Engelbert Humperdincks „Bübchens Weihnachtstraum“, ein gesungenes und erzähltes Krippenspiel voller klassischer Weihnachtsliedmelodien in vollem Klang von Orchester und Chören. Darin machen sich Engel, Hirten, Könige, Knecht Ruprecht und eben auch das Bübchen auf die Suche nach dem Jesuskind in der Krippe.

Jubelgesang auf Christi Geburt

Danach schließt sich mit „Christmas Day“ von Gustav Holst ein weihnachtlicher Jubelgesang auf Christi Geburt an, der die ganze Welt zu weihnachtlicher Seligkeit, Friedensgefühl und freudigem Gesang einladen möchte. Im Anschluss präsentieren die Gesangssolisten Duette und Arien aus Opern- und Oratorienwerken – und auch auf die eine oder andere musikalische Weihnachtsüberraschung kann sich das Publikum noch freuen.

Infos und Karten gibt es an den Theaterkassen, telefonisch unter 0365 8279105 (Gera) beziehungsweise 03447 585160 (Altenburg), online unter www.theater-altenburg-gera.de sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.

Das Thüringer Opernstudio wird vom Theater Altenburg Gera gemeinsam mit den Theatern in Erfurt, Weimar, Nordhausen sowie der Musikhochschule Franz Liszt Weimar betrieben und bietet talentierten, jungen Sängern die Möglichkeit, nach dem Studium vielseitige Berufserfahrungen unter professionellen Bedingungen zu sammeln.