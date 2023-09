Musikertreffen zieht an den Großen Teich in Altenburg um

Altenburg. Am 29. September bekommen Besucher kostenlos ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Am Freitag, 29. September, 19 Uhr, kommen Musikfans auf ihre Kosten: Zum achten Mal wird zum Musikertreffen eingeladen. Allerdings nicht mehr in den Altenburger Ortsteil Knau, wie Bernd Siegl, einer der Organisatoren, sagt. „Es findet dieses Jahr in Altenburg im Festzelt am Großen Teich statt, nicht weit von den ehemaligen Teichterrassen.“

Da an dem Wochenende das Altenburger Weinfest stattfindet. stellen die Gastronomen Achim Dathe und Angelo Antoniolli ihr Zelt kostenlos zur Verfügung und übernehmen die gastronomische Betreuung“, freut sich Siegel und weiter: „Somit ist unser Musikertreffen wieder ohne Eintritt zu erleben. Von uns werden keine kommerziellen Ziele verfolgt. Der Eintritt ist frei und Gagen werden keine gezahlt.“

Songs der Ost-Szene

Gegen 19 Uhr geht es los mit der Band „Die Leimers“. Hier musizieren seit Jahren mehrere Musiker renommierter Bands. Evergreens von CCR, The Beatles und anderen Gruppen sind ihr Metier. Seit März kommen die Musiker aus Leipzig, Böhlen, Gera, Grimma und Altenburg mit Leidenschaft zusammen, um die Songs 2023 zu proben.

Ab 20 Uhr spielt „Aristona“. 1968 wurde die Band gegründet. 2017 gelang es den Organisatoren des Musikertreffens, sie wieder zu reaktivieren und seitdem gibt es regelmäßig öffentliche Auftritte. Bluesrock von Jimmi Hendrix, Eric Clapton sowie den Rolling Stones sind ihre Richtung.

Gegen 21 Uhr treten Manuel Schmid und Freunde auf. „Um die Teilnahme des Altenburger Frontmanns der Rockgruppe Stern-Meißen und seiner Freunde mussten wir bis zuletzt zittern“, verrät Siegel. Doch letztlich hat es geklappt. Schmid wird Songs der Ost-Szene und internationale Oldies präsentieren.