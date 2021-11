Altenburg/Schmölln. Betroffen sind zwei Auftritte in der Vorweihnachtszeit.

Die Musikschule des Altenburger Landes hat ihre beiden geplanten Weihnachtskonzerte am 4. Dezember in der Brüderkirche Altenburg und am 12. Dezember in der Schmöllner Stadtkirche St. Nicolai aufgrund des hohen Corona-Infektionsgeschehens und der neuen Corona-Regelungen abgesagt, wird mitgeteilt.