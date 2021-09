Musikschule-Außenstelle Gößnitz feiert Jubiläum

In Gößnitz wird zu einem Konzert eingeladen.

Gößnitz. Dieses Programm ist geplant.

1961 wurde von der damaligen Volksmusikschule Altenburg eine Außenstelle in der Stadt Gößnitz errichtet. Grund genug, um das 60-jährige Bestehen mit einem festlichen Konzert zu begehen.

Dieses wird von Lehrkräften der Musikschule Altenburger Land, vom Jugend-Sinfonieorchester, vom Streichquartett „Con Brio“ und Solisten musikalisch ausgestaltet. Es erwartet die Besucher ein großer Querschnitt an Literatur aus den verschiedensten Stilepochen. Die Musiker freuen sich, nach der langen Corona-Auszeit endlich wieder musizieren zu können.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 3. Oktober, um 17 Uhr in der Stadtkirche „St. Annen“ zu Gößnitz. Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Bedingungen, heißt es in der Ankündigung.

