Zu Besuch auf der Mutter-Kind-Station im Klinikum Altenburger Land. Das Haus hat seine Besucherregeln in der Corona-Pandemie gelockert.

Mutter-Kind-Station in Altenburg lockert Besucherregeln

Altenburg. Mütter können Vertrauensperson festlegen. Besuche ab sofort wieder täglich möglich

Die Mutter-Kind-Station im Klinikum Altenburger Land lockert ihre Besuchsregelung. Dies teilt das Haus in einer Pressemitteilung mit. Bis dato waren auf Grund der besonderen Lage in der Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen generell Besuche auf der Mutter-Kind-Station nicht erlaubt. Das ändert sich jetzt.

„Diese strenge Regelung stand bei uns regelmäßig auf dem Prüfstand“, erklärt Chefärztin Denise Riedel. Auf Grund der seit Wochen relativ hohen Inzidenzen aber trotzdem momentan stabilen Lage im Landkreis Altenburger Land sowie im Klinikum hat man sich entschlossen, die Besuchsregelung zu lockern.

„Ab sofort ermöglichen wir es wieder, dass die Mütter eine Vertrauensperson bestimmen, von der sie während der Zeit im Klinikum besucht werden können“, erklärt Riedel. Darüber freue sich auch das gesamte Team der Mutter-Kind-Station.

Voraussetzung für den Besuch auf der Mutter-Kind-Station ist selbstverständlich, dass sich die Besucher gesund fühlen, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen und die Abstandregeln auf Station einhalten, teilt das Klinikum weiter mit. Vor jedem Besuch muss sich der Gast zudem einem Corona-Schnelltest unterziehen.

Besuchszeit für Väter und Vertrauenspersonen ist ab sofort wieder täglich zwischen 15 und 17 Uhr. Unter Beachtung der hygienischen Richtlinien ist auch die Nutzung des Familienzimmers wieder möglich. Voraussetzung ist ein PCR-Test, der vor Ort zur Verfügung gestellt wird. Die Anwesenheit zur Geburt ist weiterhin für Väter oder eine Vertrauensperson möglich.

Die ersten Tage und Wochen mit dem Baby sind eine unwiederbringliche Zeit, die man fotografisch festhalten möchte: Babyfotografin Anke Köchel ist ab sofort montags und donnerstags mit ihrer Kamera auf der Mutter-Kind-Station unterwegs.

