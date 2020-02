Nach Aus für Grundschulverbund flossen auch Tränen

„Wir haben das aus der Zeitung erfahren“, sagt Ronny Lorenz vom Förderverein der Ponitzer Grundschule. Nach dem Aus für den Inklusiven Grundschulverbund Schmöllner Land trafen sich dessen Mitglieder am Sonntag, um über die Konsequenzen daraus für die Schule im Dorf zu beraten. „Es sind Tränen geflossen“, erzählt Lorenz hörbar enttäuscht.

Er und der Förderverein fühlen sich vor allem von der Politik verschaukelt. „Schließlich war es ein Wahlversprechen aller Parteien, dass keine kleinen Schulen im Landkreis geschlossen werden“, erinnert er an die Zeiten vor den Landtags- und Kommunalwahlen 2019.

Bitterer Rückschlag für die Gemeinde Ponitz

Was jetzt mit der Ponitzer Grundschule wird? „Es ist ihr Tod auf Raten“, so Lorenz, der damit einer Meinung ist mit dem Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke (CDU). Letzterer vermisst das politische Engagement seines Parteifreundes Uwe Melzer, Landrat des Altenburger Landes. „Für uns ist die Schließung der Grundschule Ponitz ein bitterer Rückschlag“, so Greunke. Ponitz sei eine aufstrebende, junge Gemeinde. Die Baugrundstücke würden nicht reichen für all die Nachfragen junger Familien, der Kindergarten platze aus allen Nähten, so dass ein Anbau nötig geworden sei. „Und jetzt das. Ich bin total sauer“, nimmt der Bürgermeister kein Blatt vor den Mund. Der Förderverein der Ponitzer Grundschule will sich jetzt Antworten holen, warum genau Erfurt das Verbundmodell ablehnte: von Landrat Melzer persönlich am Mittwoch, dem 5. Februar, in der Bürgerfragestunde des Kreistages.

Landrat bringt Neubau in Nöbdenitz ins Spiel

Dort will Uwe Melzer über den Stand der Dinge nach dem Scheitern des Grundschulverbundes informieren. Und auch eine Idee in die Runde geben. Denkbar wäre seiner Meinung nach beispielsweise ein Schulneubau für die Grundschulen Thonhausen und Großstechau, die ebenfalls im Grundschulverbund Eingang finden sollten. „Nöbdenitz liegt zentral zwischen den beiden Orten“, deutet er an. Geld dafür sei ebenfalls da, bringt er die Schulbauförderung des Landes Thüringen ins Spiel.

Eine Lösung, die die Ponitzer Grundschüler indes außen vor lässt. Die dritten und vierten Klassen dort sind bereits ins Schulzentrum Gößnitz ausgelagert worden für die kommenden Monate. Schulleiterin für Ponitz ist auch nicht mehr die Schmöllner Grundschulchefin Jana Goßmann wie noch zu Beginn des aktuellen Schuljahres, sondern ihre Gößnitzer Amtskollegin Angelika Vincenz.

Von einem möglichen Neubau für Großstechau und Thonhausen weiß der Löbichauer Bürgermeister Rolf Hermann (FDP) indes nichts. Er hatte auf den Schulverbund gehofft: „Es wäre ein Modellversuch gewesen. Man hätte doch niemandem weh getan, wenn man das probiert hätte.“ Wie Greunke vermisst der Löbichauer den mangelnden politischen Willen dafür. Vielmehr hat er den Eindruck, dass die Schulstruktur im Altenburger Land dem akuten Lehrermangel angepasst werden soll. „Und da kommen die Schwächsten, nämlich die kleinen Landschulen, unter die Räder.“

Schlechte Noten für Schulamt Ostthüringen

Generell fragt er sich inzwischen, ob in Ostthüringen das hiesige Schulamt mehr zu sagen habe, als das zuständige Ministerium für Bildung, Jugend und Sport in Erfurt. Schlechte Noten bekommt das Schulamt Ostthüringen auch in Ponitz. „Das ließ uns komplett im Stich“, so Lorenz. Im vergangenen Sommer fand man auf der Internetseite der Behörde wenigstens noch Stellenausschreibungen für Ponitz. Inzwischen sind die komplett verschwunden, obwohl sich am akuten Personalmangel an der Landschule bis dato nichts geändert habe. „Wir haben inzwischen den Eindruck, dass das Pilotprojekt Schulverbund vom Land torpediert wird. Es scheint so, dass gar nicht der Versuch unternommen wird, dem Lehrermangel zu begegnen.“

Niels Alsted, stellvertretender Schulelternsprecher in Großstechau, äußert sich zum Aus für den Schulverbund so: „Natürlich sind wir als Eltern, die sich dem Beteiligungsprozess um neue Wege für Schulen im ländlichen Raum aktiv gestellt haben, enttäuscht. Das Thüringer Bildungsministerium hat ganz offensichtlich nicht eine ganze Region im Blick, sondern scheut neue Wege und will damit das jahrelange Versagen des Schulamtes Ostthüringen bei der Besetzung von Lehrerstellen und dem Umgang mit Personal kaschieren. Im Kleinen spricht sich rasch herum, wenn Lehrerbewerber nach Sachsen abwandern, weil sie in Ostthüringen keine Stelle oder nicht einmal eine schnelle Antwort auf ihre Bewerbung bekommen.“ In der öffentlichen Wahrnehmung treffe die Schuld jedoch nicht die Beamten, sondern die Politik, die nun in Windeseile und diesmal ohne Bürgerbeteiligung Schulschließungen absegnen solle.

Für ihn steht fest, dass die Dörfer ohne Schule in der Nähe unattraktiver werden. „Den Schaden haben jedoch in erster Linie die Schüler“, so Alsted.