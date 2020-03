Vollmershain. Vortrag in Vollmershain über den Sperrgebiet Nationalpark in Namibia damals und heute

Nach dem Diamantenfieber kam die Wüste zurück

Der Gößnitzer Verein Lilli und das Bravo Eiscafé in Vollmershain laden alle Interessierten am Sonntag, dem 15. März, zum traditionellen Vortrag mit dem Afrikaexperten Carsten Möhle ein. Die ungewöhnliche Reise geht in diesem Jahr nach Namibia in die Diamantensperrgebiete der Namib-Wüste.

Seit den ersten Diamantenfunden des in Ettenhausen bei Suhl geborenen August Stauch im Jahr 1908 ist ein großer Teil des südlichen Namibias bis heute ein Sperrgebiet. Nur die Stadt Lüderitz und die zu ihr führende Straße wurden für den allgemeinen Verkehr freigegeben. In der Zeit der intensiven Diamantenförderung entstanden Siedlungen wie Kolmanskuppe oder Elisabethbucht, die heutzutage Geisterstädte sind. Die Diamantenförderung wurde zunehmend industrialisiert und perfektioniert, was zu einer großflächigen Veränderung und Zerstörung der Wüstenlandschaft führte. Zugleich aber erhielten sich im Sperrgebiet einmalige Biotope von großem wissenschaftlichen Wert.

Nachdem sich die Diamantenförderung immer stärker in das Mündungsgebiet des Oranje verlagert hat, wurden die starken Zugangsbeschränkungen abgeschafft und das Gebiet zum Sperrgebiet Nationalpark erklärt. Mit Konzessionsinhabern kann man heute in diese Gegenden vordringen, wobei jede Reise eine Expedition durch unwegsamstes Gelände ist.

Carsten Möhle spricht in seinem Vortrag über Geisterstädte, Naturschauspielen wie dem Bogenfels, nähert sich Schiffswracks und fängt ein paar Langusten. Die neuen Nutzungskonzepte für den Nationalpark Sperrgebiet werden vorgestellt, sowie Hintergründe, wie diese Gegend auf den Tourismus vorbereitet wird.

Der Verein Lilli freut sich über eine kleine Spende und wird zu Beginn über den Stand der Hilfsprojekte in Afrika kurz informieren.

Am 15. März um 18 Uhr im Eiscafe Bravo in Vollmershain, Dorfstraße 70. Der Eintritt ist frei.