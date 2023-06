Nach dem nächtlichen Großeinsatz in Merlach: Ein riesiger Dank

Kathleen Niendorf über die Helden unseres Alltags.

Wenn ein Wohnhaus komplett ausbrennt, ist das für alle Anwohner und Anwohnerinnen drumherum natürlich ein Schock. Natürlich aber noch mehr für die Bewohner und Bewohnerinnen selbst. Verständlich, dass die gerettete Frau auch unter Schock stand. Sie und die Rettungskräfte hatten Angst, dass sich noch weitere Personen in der Flammenhölle befinden könnten. Wichtig war zunächst einmal eine mögliche Schadensbegrenzung, beziehungsweise, die Flammen in den Griff zu bekommen und die umliegenden Gebäude zu schützen. Das gelang, weil zusammengehalten wurde und aufmerksame Anwohner den Brand sofort meldeten. Nur so konnte noch Schlimmeres verhindert werden.

Man kann den Einsatzkräften der Feuerwehr, beim Rettungsdienst oder bei der Polizei nicht genug für ihren Einsatz danken, den sie tagtäglich für alle anderen leisten und auch in der Nacht geleistet haben. Ohne sie wären derartige Katastrophen gar nicht zu bewältigen. Auch den anderen Helfern und Helferinnen gebührt ein riesiger Dank, der diese große Löschaktion schließlich zum Erfolg geführt hat.