Nach der Wismut droht neuer Wind-Ärger

Löbichau."Zurzeit ist es so, dass man erst planen kann, wenn man Sicherheit hat", sagt Löbichaus Bürgermeister Rolf Hermann (FDP). Darum will er sich auch noch nicht festlegen, ob die Stufen am Vereinshaus Zur Linde oder die Straße zur Schmiede in Beerwalde in diesem Jahr saniert werden. Eigentlich waren sie schon für 2020 eingeplant. Doch das musste gestrichen werden.

"Wir mussten recht zeitig im Jahr feststellen, dass wir Gewerbesteuern rückerstatten müssen", so Hermann. Von diesen Einnahmen hängt es in großem Maße ab, ob sich die Gemeinde an der Autobahn etwas leisten kann. Durch die immer mit einiger Verzögerung erfolgenden Jahresabschlüsse der Betriebe kommt es häufiger vor, dass Steuereinnahmen teilweise oder vollständig zurückgezahlt werden müssen. Wegen der noch nicht genau absehbaren Folgen von Pandemie und Kurzarbeit hat der Gemeinderat am 16. Dezember darum auch einen "sehr vorsichtig" kalkulierten Haushalt für 2021 beschlossen, wie es der Bürgermeister formuliert. Der Gesamtetat beträgt rund 2,127 Millionen Euro, kaum weniger als im Vorjahr mit 2,15 Millionen Euro.

Zwei Projekte haben Vorrang

Auch die unterstützenden Zahlungen des Freistaates hätten die Mindereinnahmen nicht ausgleichen können. Darum wurde auch die Investition in den Gemeindesaal in Löbichau aufgeschoben. Im wesentlichen werde man sich in diesem Jahr auf zwei größere Projekte konzentrieren, so der Bürgermeister. Das eine ist die Beteiligung an der Sanierung der Kreisstraße 530 in Großstechau. Diese soll in einer Gemeinschaftsmaßnahme vom Ortseingang aus Richtung Ingramsdorf bis zur Sprottebrücke saniert werden. Die Gemeinde will dabei teilweise neue Fußwege anlegen, für rund 100.000 Euro abzüglich Fördermittel.

Das andere große Vorhaben ist, das Wohngebiet am Sportplatz in Großstechau zu erweitern. Durch die Pandemie verzögert, erfolgt derzeit noch die Anhörung der Träger öffentlicher Belange. Rolf Hermann ist aber guter Hoffnung, dass bald die Auslegung erfolgen kann, so dass spätestens im dritten Quartal Baurecht herrscht. Die Planungskosten belaufen sich auf rund 27.000 Euro. In einem ersten Schritt könnten dort fünf Eigenheim-Standorte entstehen, im nächsten weiteren drei oder vier. "Darauf liegt die Priorität, mehr gibt es erstmal nicht", so der Bürgermeister.

Neue Windräder in Großenstein geplant

Denn man könne nicht schon am Jahresanfang das ganze Geld ausgeben. An den freiwilligen Leistungen zur Unterstützung der Vereine werde man aber so lange es geht festhalten. Diese seien überaus wichtig für das gesellschaftliche Leben, was mit Geld nicht aufzuwiegen sei.

Die im Vorjahr erfolgte Festlegung der Windvorranggebiete bewerte die Gemeinde als positiv. Man sei nicht gegen erneuerbare Energien, was die riesigen Photovoltaik-Flächen belegten, so Rolf Hermann. Allerdings seien viele Windräder viel zu nahe an der Wohnbebauung errichtet worden und man wolle diese nicht auf Gemeindegebiet. "Wir haben viel für die Umwelt geleistet. Und wir setzen uns weiter dafür ein, dass nach der Wismut nicht eine neue Wind-Wismut kommt. Das passt nicht in unser Entwicklungskonzept", so der Bürgermeister, selbst ehemaliger Wismut-Arbeiter.

Ungemach droht allerdings aus dem Landkreis Greiz: Dort dürften in unmittelbarer Nähe zu Beerwalde bald vier große, neue Windkraftanlagen errichtet werden. Eine Handhabe dagegen hätte die Gemeinde kaum, ebenso gegen die beiden Windräder, welche an der Kreisgrenze bereits betrieben werden. Denn das Vorranggebiet Großenstein ist inzwischen auch vom Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft genehmigt. Die Proteste der Anwohner dürften daher nicht ausbleiben.

Meine Meinung