Nach Frisörbesuch festgefahren und ohne Führerschein - Unfug führt zu Polizeieinsatz

Jugendlicher Unfug führt Polizei auf den Plan

Am frühen Sonntag kurz vor drei Uhr nachts meldete sich eine Anwohnerin aus der Altenburger Straße in Lucka bei der Polizei und teilte mit, dass gerade zwei Jugendliche den elektrischen Krankenfahrstuhl einer Hausbewohnerin entwenden. Die Polizei konnte schließlich das Gefährt und zwei 16-jährige Jungs aufspüren.

Die beiden hatten laut Polizei augenscheinlich lange Weile und nach dem Genuss alkoholischer Getränke beschlossen, mit dem Krankenfahrstuhl eine Spritztour zu machen. Da das Fahrzeug jedoch nicht ihnen gehört und die schlafende Eigentümerin von dem ganzen Vorfall sicher nichts wusste, wurde eine Anzeige wegen unbefugtem Gebrauch einen Kraftfahrzeugs gefertigt. Unter Polizeibegleitung mussten die zwei Jungen das Mobil schließlich zurückbringen.

Frisörbesuch endet mit beschlagnahmtem Führerschein

Am späten Samstagvormittag meldeten aufmerksame Passanten der Polizei, dass sich auf einem Parkplatz an der Klostergasse ein Pkw festgefahren hat und der Fahrer einen verwirrten Eindruck macht.

Als die Beamten vor Ort eintrafen und den 54-jährigen Fahrer befragten, wurde schnell klar, warum er sich mit seinem Fahrzeug in diese missliche Lage brachte. Der Mann gab an, gerade vom Frisör zu kommen und seinen Morgen bereits mit reichlich Alkohol begonnen hat. Ein Test zeigte schließlich 1,9 Promille an.

Dies war vermutlich die Ursache, warum der Mann beim Ausparken rückwärts über eine Bordsteinkannte fuhr und schließlich an einer Böschung hängen blieb. Bei dem 54-jährigen wurde die Beschlagnahme des Führerscheins und eine Blutentnahme angeordnet. Ein angeforderter Abschleppdienst musste den Pkw schließlich mit einem Kran bergen.

