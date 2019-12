Nach Listerienbefall: Hartha weitet Produktkontrollen aus

Wegen Listerienbefall musste der Dortmunder Käsehersteller Rotkäppchen Peter Jülich vor einer Woche eine Charge seines Rügener Badejunge aus dem Verkehr ziehen. Hergestellt wird der Weichkäse seit diesem Jahr in der Käserei Altenburger Land in Hartha. Im Dorf hegt man den Verdacht, dass in der Theo-Nebe-Straße etwas nicht stimmt: Eine Wochenproduktion sei vernichtet worden, der Werksverkauf habe geschlossen und im Ort stinke es, wie seit vielen Jahren nicht mehr, erzählt man sich.

Dortmund bestätigt den Verdacht auf Listerien

Als ein Lebensmittellabor den Verdacht bestätigt habe, habe man sofort gehandelt, heißt es bei Rotkäppchen. „Wir haben vorbeugend den Rückruf der Charge veranlasst“, so Senior Produktmanager Sven Meyer. Unklar ist, wie es zu dieser Verunreinigung kam. Meyer: „Wir vermuten, dass ein technischer Defekt zu einer Kontamination führte.“

In dem Werk in Hartha seien sämtliche Kontrollmechanismen ausgeweitet worden. Alle anderen Chargen der Produktion seien untersucht worden: „Tatsächlich entsprachen die Analysen, die sowohl vor als auch nach der gesperrten Charge durchgeführt wurden, den Vorgaben und sind nicht zu beanstanden“, fügt Meyer hinzu.

Als der Listerientest positiv ausfiel, sind laut Meyer die beanstandete Charge zurückgerufen sowie vernichtet worden. Von der Vernichtung einer ganzen Wochenproduktion könne aber keine Rede sein. Vorwürfe, dass die Verunreinigung mit der Produktionsverlagerung des Rügener Badejunge von der Ostsee nach Hartha zusammenhängt, weist er zurück. Ebenso die Vermutung, in der Käserei Altenburger Land seien Investitionen nicht erfolgt. Meyer: „Es wurden alle notwendigen Investitionen im Zusammenhang mit der Verlagerung der Produktion nach Hartha vorgenommen.“ Dass Anwohner der Käsereibetriebes in Hartha seit geraumer Zeit über Geruchsbelästigung klagen, erklärt er so: „Wir hatten ein technisches Problem an der Abwasser-Reinigungsanlage, das behoben wurde.”

Der Werksverkauf der Käserei in Hartha bleibt aber geschlossen. Meyer: „Aufgrund der starken Nachfrage und mangelnder Verfügbarkeit von Ware für den Werksverkauf haben wir uns entschlossen, diesen bis Januar 2020 vorübergehend zu schließen.“

Landratsamt prüft in Hartha

Die Lebensmittelüberwacher des Landratsamtes bestätigen, dass im Rahmen der Qualitätssicherung beim Käsehersteller in Hartha umfangreiche Untersuchungen durchgeführt werden. „Diese waren bisher nicht zu beanstanden“, heißt es im Landratsamt. Nach dem Listerienfund am 12. Dezember sei der Betrieb mit Öffentlichkeitswarnung und Produktrückruf seinen Pflichten nachgekommen. Inzwischen, so das Landratsamt, sei die Reinigung und Desinfektion in der Käserei optimiert worden, es habe Schulungen und Belehrungen gegeben. Am Dienstag dieser Woche sei der Betrieb in Folge des Rückrufes kontrolliert worden. „Die Bearbeitung des Vorganges wird noch mehrere Besprechungen und Kontrollen nach sich ziehen“, so Luise Ehrhardt, Sprecherin des Landratsamtes auf Anfrage dieser Redaktion. Als Konsequenz habe der Betrieb außerdem eine Vielzahl von mikrobiologischen Untersuchungen veranlasst. So werde jetzt jede Charge beprobt, die Freigabe erfolge erst bei Vorlage eines negativen Ergebnisses.

Die Dortmunder Rotkäppchen Peter Jülich GmbH & Co. KG und damit die Käserei Altenburger Land wurden vor einem Jahr von der Eurial Group übernommen, die inzwischen Eigentümer des Unternehmens ist.

Der Rückruf betrifft den Artikel Rügener Badejunge Der Sahnige 60 % Fett i. Tr.; Mindesthaltbarkeitsdatum: 03.01.2020. Das Produkt wurde ausschließlich in REWE-Märkten in den Bundesländern Thüringen, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt verkauft.