Nach mageren Jahren hofft Gößnitz nun auf bessere Zeiten

Mehr als 250.000 Euro investiert die Stadt Gößnitz in diesem Jahr in das Freibad der Stadt.

Die Stadt Gößnitz hat einen Haushaltsplan 2021. Mehrheitlich beschlossen wurde er am Mittwoch, 17. März, im Stadtrat. Alle 17 Abgeordnete stimmten indes für den Verkauf der 11,4 Hektar großen Gewerbefläche in Nörditz, was sich jedoch noch nicht im aktuellen Etat niederschlägt. Mit Blick in den mehrheitlich beschlossenen Finanzplan für die kommenden Jahre verabschiedet sich die Stadt von ihrem bis dato strikten Sparkurs. Sie möchte Kredite aufnehmen.