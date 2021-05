Nach sechs Monaten Pause wird in Schmölln wieder gekickt

Schmölln. Die Fußball-Junioren der SG SV Schmölln 1913 dürfen seit voriger Woche wieder trainieren

„Es ist super, dass wir wieder trainieren dürfen!“, freut sich Trainer Daniel Krüger bei der ersten Trainingseinheit auf dem Schmöllner Sportplatz nach der coronabedingten Zwangspause. Ebenso glücklich sind die Kinder darüber, dass sie jetzt wenigstens in Kleingruppen dem runden Leder wieder nachjagen dürfen.

Trainer René Bräutigam (rechts) beobachtet Lennox Köhler bei der Durchführung einer Übung mit Ball. Foto: Oliver Vincenz

Somit endet zumindest für die Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr die sechsmonatige Fußballpause, die deutliche Spuren hinterlassen hat. Es war nicht nur seelisch eine anstrengende Zeit, in der niemand seinem Hobby nachgehen konnte, auch körperlich müssen die Kids einiges aufholen. „Wir haben in der ersten Trainingseinheit viel Laufen mit Ball, in verschiedenen Varianten, durchgeführt“, sagt Daniel Krüger, der zusammen mit René Bräutigam das kontaktlose Training der D-Junioren der SG SV Schmölln 1913 leitete.

Defizite werden aufgeholt

„Die Hosen sind bei einigen schon etwas enger geworden“, bemerkte der Trainer. Daran merke man, dass den Kindern vor allem die Bewegung in den letzten Monaten gefehlt habe. Diese körperlichen Defizite

Trainer Daniel Krüger ist mit viel Spaß bei der Trainingseinheit dabei. Im Hintergrund führt Loris Zeißig die Übung aus. Foto: Oliver Vincenz

werden die jungen Kicker jetzt mit zwei Trainingseinheiten pro Woche aufholen. „Wir absolvieren eine Trainingseinheit mit dem Ball auf dem Platz und weiterhin eine Einheit als Online-Training mit Workout“, informierte das Trainerduo die Mannschaft, die sich einfach nur freute, zurück auf dem Fußballplatz zu sein.